Svrčina má se štěstím první výhru coby člen TOP 100. V Číně schytal kanára, soupeř mu vzdal
Svrčina – Skatov 0:6, 6:4, 2:0 / skreč
Před měsícem na challengeru v Cancúnu slavil Svrčina svůj osmý kariérní titul a ten největší. Tímto výsledkem si zajistil debut v TOP 100 žebříčku a od té doby odehrál dva zápasy. Zatímco na grandslamovém US Open po bleskovém přesunu z Mexika neuspěl, v čínském Hangzhou už si první výhru coby člen nejvyššího patra pořadí připsal.
Ta však přišla celkem se štěstím. Svrčina totiž do utkání se Skatovem vstoupil mizerně a schytal potupného kanára, přestože se čtyři ze šesti gamů hrály přes shodu. Ještě v polovině druhého dějství byl lepší Skatov, ale nevyužil brejkbol při skóre 2:2 ani 3:3 a postupně fyzicky úplně odpadl.
O chvíli později se v průběhu osmého gamu tohoto setu nechal mimo kurt kvůli nevolnosti ošetřovat, předtím totiž zvracel přímo na kurtu a sotva se hýbal. Ošetření mu nijak výrazně nepomohlo. Svrčina využil setbol na returnu vítězným úderem z bekhendu a v úvodu rozhodujícího dějství měl proti limitovanému soupeři jasnou převahu. Skatov poté při skóre 0:2 a 0:40 skrečoval.
Svrčina bude ve středu usilovat o svůj šestý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Letos se na této úrovni představil pouze na antuce ve Gstaadu a na nedávném Masters v Kanadě.
Jeho protivníkem ve finále kvalifikačních bojů bude Zeppieri. S Italem se utkal ve stejné fázi loni na podniku této kategorie v hale v Montpellieru a po obratu urval vítězství ve třech setech.
