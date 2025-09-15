Svrčina má se štěstím první výhru coby člen TOP 100. V Číně schytal kanára, soupeř mu vzdal

ATP HANGZHOU - Dalibor Svrčina (22) zapsal na turnaji ATP 250 v čínském Hangzhou své první vítězství v roli člena elitní stovky žebříčku. Český tenista dlouho tahal za kratší konec, a dokonce schytal kanára, nicméně jeho protivník Timofej Skatov (24) začal fyzicky postupně odpadat a nakonec za stavu 6:0, 4:6, 0:2 ze svého pohledu vzdal. O místo v hlavní soutěži se ostravský rodák porve s Giuliem Zeppierim.
Dalibor Svrčina se dočkal první výhry v roli člena TOP 100 žebříčku (© MERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Svrčina – Skatov 0:6, 6:4, 2:0 / skreč

Před měsícem na challengeru v Cancúnu slavil Svrčina svůj osmý kariérní titul a ten největší. Tímto výsledkem si zajistil debut v TOP 100 žebříčku a od té doby odehrál dva zápasy. Zatímco na grandslamovém US Open po bleskovém přesunu z Mexika neuspěl, v čínském Hangzhou už si první výhru coby člen nejvyššího patra pořadí připsal.

Ta však přišla celkem se štěstím. Svrčina totiž do utkání se Skatovem vstoupil mizerně a schytal potupného kanára, přestože se čtyři ze šesti gamů hrály přes shodu. Ještě v polovině druhého dějství byl lepší Skatov, ale nevyužil brejkbol při skóre 2:2 ani 3:3 a postupně fyzicky úplně odpadl.

O chvíli později se v průběhu osmého gamu tohoto setu nechal mimo kurt kvůli nevolnosti ošetřovat, předtím totiž zvracel přímo na kurtu a sotva se hýbal. Ošetření mu nijak výrazně nepomohlo. Svrčina využil setbol na returnu vítězným úderem z bekhendu a v úvodu rozhodujícího dějství měl proti limitovanému soupeři jasnou převahu. Skatov poté při skóre 0:2 a 0:40 skrečoval.

Svrčina bude ve středu usilovat o svůj šestý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Letos se na této úrovni představil pouze na antuce ve Gstaadu a na nedávném Masters v Kanadě.

Jeho protivníkem ve finále kvalifikačních bojů bude Zeppieri. S Italem se utkal ve stejné fázi loni na podniku této kategorie v hale v Montpellieru a po obratu urval vítězství ve třech setech.

