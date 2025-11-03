Svrčina o Davis Cupu: Berdych se ozval později, než by bylo vhodné. Už mám jiné plány
Berdych měl tři z pěti jmen určitě jasná od začátku. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč se dle očekávání objevili v nominaci na finálový turnaj Davisova poháru. K nim nehrající kapitán přidal deblového specialistu Adama Pavláska. Rozhodování o posledním pátém jméně ale asi bylo mnohem složitější.
Nabízeli se hlavně Svrčina s Kopřivou. Aktuální česká čtyřka Svrčina se nachází na 88. místě žebříčku ATP, Kopřivu najdeme o čtyři pozice níže. Do italské Boloni pojede nakonec Kopřiva. "Jsem s tím v pohodě. Víťa si to zaslouží, i když si stejně asi nezahraje. Ale trochu mě mrzí, že se Tomáš neozval dřív," prozradil Svrčina v rozhovoru pro iDNES.
To je zřejmě způsobeno i tím, že Svrčina už turnajovou sezonu ukončil. Přesto by od Berdycha očekával, že ho bude kontaktovat mnohem dříve, aby případně mohl upravit své plány pro zbytek roku.
"Potěšilo mě, že mi zavolal, na druhou stranu to měl udělat tak či tak, protože jsem čtvrtý hráč a na finálový turnaj jede pět lidí. Myslím, že mě kontaktoval později, než by bylo vhodné kvůli plánování programu. Samozřejmě jsem věděl, že bude Davis Cup, ale Tomáš mi dlouho nedal vědět, takže jsem se zařídil podle sebe. A když mi volal, už jsem měl program naplánovaný."
Nominace Berdycha na finálový turnaj Davis Cupu
Pro Berdycha to nemohlo být snadné rozhodování. Kopřiva i Svrčina totiž prožívají nejlepší období své kariéry korunované debutem v TOP 100 žebříčku. První jmenovaný má o něco více zkušeností. S největší pravděpodobností se ale jedná skutečně jen o doplnění týmu a páté jméno se na finálovém turnaji do ostré akce nedostane.
"Už dvakrát jsem v reprezentaci byl, ale nezahrál jsem si. Určitě je to odměna za to, že se vám daří. Máme výborný tým, Tomáš Macháč, Jirka Lehečka a Kuba Menšík klidně můžou Davis Cup vyhrát. Nevím, jestli je to úplně můj cíl, ale bylo by fajn si s nimi zahrát," řekl Svrčina.
Svrčina si teď užívá dovolenou a v prosinci se představí na exhibici v Indii. Následující sezonu začne v Austrálii a těší se na přímý start v hlavní soutěži Australian Open, které je jeho nejoblíbenějším grandslamem.
Finálový turnaj Davisova poháru je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. Češi sehrají čtvrtfinále se Španělskem ve čtvrtek 20. listopadu.
