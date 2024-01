Svrčina obrat nedotáhl a poprvé končí v 1. kole. V Montpellier padl v bitvě se Ševčenkem

Dalibor Svrčina loni ovládl domácí antukový challenger v Prostějově a získal druhý a dosud nejcennější titul. Během sezony si také připsal první dva starty na hlavním okruhu a na Australian Open, na kterém prošel kvalifikací, i v čínském Zhuhai se dostal do druhého kola.

Letošní rok odstartoval na melbournském grandslamu, ale vypadl hned v prvním kole kvalifikace a rok starý úspěch nezopakoval. Na druhou akci v roce 2024 si musel počkat až na konec ledna a v hale v Montpellier se nečekaně prodral dvoukolovou kvalifikací.

Také potřetí v kariéře na okruhu ATP vyhrát svůj úvodní zápas v hlavní soutěži ale již nedokázal. Jednadvacetiletý Čech na jihu Francie nedotáhl nadějně nastartovaný obrat proti 59. hráči světa Alexanderu Ševčenkovi, s ruským rodákem nově reprezentujícím Kazachstán prohrál 4:6, 6:4, 4:6.

Svrčina přitom do zápasu vstoupil parádně a vedl 3:0. Pak ale ztratil 8 z 9 gamů a rázem prohrával 4:6 a 0:2. Nicméně zbraně nesložil, vývoj druhé sady otočil na 5:3 a byť dějství nedoservíroval, vynutil si rozhodující set.

V něm vedl 4:2 a bojoval o brejkbol. Psychická výhoda byla na jeho straně, neboť Ševčenko se rozčiloval, dožadoval se výměny lajnového rozhodčího a dostal varování za rozmlácení rakety. Český mladík ale obrat nedotáhl. O dva roky starší soupeř za podpory hlučné skupinky diváků získal poslední čtyři gamy a roli papírového favorita nakonec potvrdil.

Kazakh It To Me!



The newest citizen of Kazakhstan brings glory to the nation in his first match under his new flag... but it wasn't easy!



Alexander Shevchenko continues to shake off the rust in the new year, following up a 1st round loss in Melbourne with a 6-4, 4-6, 6-4… pic.twitter.com/AAXz00F1m7 — Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) January 31, 2024