Svrčina po dvou letech ukončil spolupráci s trenérem Mašíkem

"Po dlouhé debatě jsme se s mým trenérem rozhodli ukončit spolupráci. Za naši společnou cestu jsem nesmírně vděčný. Díky němu je ze mě nejen lepší tenista, ale především člověk. Nejde mu dostatečně poděkovat za to, co mě naučil. V dalších letech mu přeji jen to nejlepší," napsal Svrčina.

Rodák z Ostravy začal s Mašíkem spolupracovat v říjnu 2020. V dalším roce získal první triumf na turnaji ITF v Mostě, později uspěl také na challengeru v Praze. Letos se probojoval do finále challengerů v Praze a Prostějově, obě ale prohrál.

Přestože v kvalifikaci letošního Wimbledonu vyřadil bývalého 25. hráče světa Vaska Pospisila z Kanady, nyní má šest porážek z posledních devíti zápasů. Tento týden v americkém Lexingtonu vypadl v 1. kole s domácím Govindem Nandou.