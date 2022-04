Svrčina v Ostravě prohrál třísetové semifinále s Penistonem

Dalibor Svrčina si před týdnem v Praze ve Stromovce zahrál své druhé challengerové finále, ale titul neobhájil. Svou formu si přivezl i na další domácí challengeru do Ostravy, kde si připsal dosud nejcennější skalp (120. hráče světa Corentina Mouteta) a skončil až v boji o své celkově třetí finále.



V semifinálovém duelu 19letý Čech vedl nad Britem Ryanem Penistonem 6-4 a 3-2, pak už se ale na returnu nedostal k žádné šanci na brejk, sám třikrát ztratil servis a nakonec prohrál 6-4 4-6 2-6.



Navzdory semifinálové porážce by se měl Svrčina poprvé v kariéře posunout do Top 200 světového žebříčku.



Před premiérou v kvalifikaci grandslamu, kterou si odbude na konci května na pařížském Roland Garros, ho čekají ještě challengery v Praze na Štvanici a v německém Heilbronnu.



26letý Peniston bude ve svém třetím challengerovém finále usilovat o první titul proti Francouzi Evanu Furnessovi, který v prvním semifinále porazil 7-6 6-2 krajana Conctanta Lestienneho.

• CHALLENGER OSTRAVA •

Česko, antuka, 45.730 eur

sobotní výsledky (30. 04. 2022) • Dvouhra - semifinále • Peniston (Brit.) - Svrčina (ČR) 4-6 6-4 6-2 Furness (Fr.) - Lestienne (Fr.) 7-6(3) 6-2