Svrčinovi se v Šanghaji povedla odveta za Hangzhou. Zahraje si o hlavní soutěž na Masters
Zeppieri – Svrčina 2:6, 4:6
Svrčina potvrzuje dobrou formu na turnajích v Číně i v kvalifikaci na Masters v Šanghaji, kde si připsal své první vítězství. Český tenista na úvod oplatil porážku Italovi Zeppierimu, s kterým prohrál před 12 dny v Hangzhou a znovu se ujal vedení ve vzájemné bilanci 2:1.
Aktuálně 91. hráči světa se povedl především vstup do zápasu, když od stavu 1:1 dvakrát sebral soupeři servis a získal čtyři hry v řadě. O chvíli později ukončil sadu čistou hrou na servisu. Druhý set byl o něco vyrovnanější. Klíčový brejk Svrčina získal v sedmém gamu a následně odvrátil jediný brejkbol, kterému v zápase čelil. Utkání po 68 minutách ukončil a mohl slavit úspěšnou odvetu.
Bilanci na čínských turnajích si zlepšil na 5:3. Na dvěstěpadesátce v Hangzhou sice prohrál v kvalifikaci právě se Zeppierim, dostal ale druhou šanci jako lucky loser a zhostil se jí nejlépe, jak jen mohl. Po životní výhře nad Matteem Berrettinim a skalpu domácího Zhizhen Zhanga si zahrál největší čtvrtfinále v kariéře, kde podlehl až pozdějšímu šampionovi Alexanderu Bublikovi.
O hlavní soutěž na Masters v Šanghaji se utká s Japoncem Yosuke Watanukim, se kterým prohrál ve třech setech letos v Torontu a následně ho smetl v Cincinnati. V Kanadě se Čech kvůli odhlášení několika hráčů dostal poprvé v kariéře do pavouku hlavní soutěže, přestože prohrál už v kvalifikaci, a připsal si i premiérovou výhru na tisícovkách.
