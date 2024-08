Šwiateková a Sabalenková absolvují už 12. souboj, Sinner se o finále utká s neoblíbeným Zverevem

Nedělní program letošního ročníku Western & Southern Open v Cincinnati bude ve znamení semifinálových soubojů. Už 12. vzájemný duel sehrají lídryně žebříčku Iga Šwiateková s bývalou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, vítězka bude v pondělním finále čelit Jessice Pegulaové, nebo Paule Badosaové. Nejlepší hráč mužského pořadí Jannik Sinner vyzve v semifinále bývalého šampiona Alexandera Zvereva, s nímž má vysoce negativní bilanci, a finálové obsazení zkompletuje Holger Rune, nebo Frances Tiafoe.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 18. 8.

Semifinále žen

Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenková (3-) | Center Court (17:00 SELČ)

Pegulaová (6-USA) - Badosaová (Šp.) | Center Court (19:00 SELČ)



Semifinále mužů

Sinner (1-It.) - Zverev (3-Něm.) | Center Court (21:00 SELČ)

Tiafoe (USA) - Rune (15-Dán.) | Center Court (23:59 SELČ)

Šwiateková – Sabalenková | 17:00 SELČ

Iga Šwiateková měla ve čtvrtfinále plné ruce práce se 17letou kometou Mirrou Andrejevovou. V úvodním dějství nevyužila ani jednu ze čtyř brejkbolových šancí, a dokonce poté musela podávat na udržení se v zápase. Světová jednička nakonec téměř tříhodinovou bitvu přežila a zvítězila 4:6, 6:3, 7:5.

V tomto týdnu musela ve dvou ze tří duelů do rozhodujícího setu, v tom úvodním si zkomplikovala postup přes Varvaru Gračovovou (6:0, 6:7, 6:2). Na turnaji zatím nepůsobí příliš přesvědčivě, ale i tak si zajistila svou druhou semifinálovou účast na Western & Southern Open.

Před rokem nestačila právě v semifinálové fázi v třísetové bitvě na pozdější šampionku Coco Gauffovou. Loni touto dobou však neprožívala zrovna povedené období a po krachu v osmifinále US Open přišla na pár týdnů o post světové jedničky. Ten si vzala zpět po triumfech na tisícovce v Pekingu a Turnaji mistryň.

Třiadvacetiletá Polka bude usilovat o své již šesté letošní finále, v soubojích o titul uspěla v Dauhá, Indian Wells, Madridu, Římě i na French Open. Od zavedení formátu WTA 1000 v roce 2009 je teprve druhou hráčkou (Serena Williamsová, 2013), která dosáhla v jedné sezoně na metu 30 výher na těchto turnajích.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 55:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 25:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:2 (kariérní 42:16)

Bilance v semifinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 11:4)

Bilance v semifinále: 4:3 (kariérní 25:10)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo)

Šwiateková – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Gračovová (6:0, 6:7, 6:2), (15) Kosťuková (6:2, 6:2), M. Andrejevová (4:6, 6:3, 7:5)

Aryna Sabalenková naopak neztratila v ani jednom ze tří zápasů set. Šestadvacetiletá Běloruska předvedla svůj zatím nejlepší výkon na turnaji ve čtvrtfinále s Ljudmilou Samsonovovou. Proti Rusce ani jednou nezaváhala na vlastním servisu a po vítězství 6:3, 6:2 s ní srovnala vzájemnou bilanci.

Cincinnati je pro bývalou světovou jedničku prvním turnajem, na kterém zaznamenala čtyři semifinálové účasti. V ani jednom ze tří semifinálových duelů v tomto dějišti však neuspěla, v těch posledních dvou (2022-23) padla ve třech setech s Caroline Garciaovou a Karolínou Muchovou.

V open éře je čtvrtou tenistkou, jež dokázala postoupit do semifinále v Cincinnati ve třech ročnících po sobě. Světová trojka si v tomto týdnu určitě zvedla sebevědomí a nyní zaútočí na své páté finále v probíhající sezoně a pak případně na svůj první triumf od úspěšné obhajoby titulu na lednovém Australian Open.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 37:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 32:35)

Bilance v semifinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 8:5)

Bilance v semifinále: 4:1 (kariérní 28:17)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 16:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:3

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Cocciarettová (6:3, 6:4), Svitolinová (7:5, 6:2), (10) Samsonovová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 8:3 (na betonech 3:2) a vyhrála poslední tři souboje, včetně nedávných antukových finále v Madridu a Římě. Zatímco ve španělské metropoli musela pětinásobná grandslamová šampionka likvidovat mečboly a zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu, v Itálii dominovala 6:2, 6:3.

Pegulaová – Badosaová | 19:00 SELČ

Jessica Pegulaová si pořádně zkomplikovala postup do svého premiérového semifinále v Cincinnati. Domácí zástupkyně zahodila vedení 4:0 ve druhé sadě a také náskok 3:0 v rozhodujícím dějství a s bývalou finalistkou US Open Leylah Fernandezovou nakonec bojovala přes tři hodiny (7:5, 6:7, 7:6).

Aktuální světová šestka je v rámci probíhající US Open Series stále neporažená (8:0). Před týdnem obhájila titul na National Bank Open v Torontu, kde povolila set pouze Amandě Anisimovové ve finále. Jedná se o její šestý kariérní titul, čtyři z nich posbírala na severoamerických betonech.

Mnohem více se musí otáčet v tomto týdnu v Cincinnati, kde v pátek kvůli dešti odehrála dva zápasy. Nejprve porazila po obratu bývalou světovou osmičku a loňskou finalistku Karolínu Muchovou a poté si poradila 6:2, 6:3 s krajankou Taylor Townsendovou. V ženském semifinále letošního ročníku Western & Southern Open je jedinou domácí nadějí.

Třicetiletá Američanka je letos v semifinále už pošesté. V úvodních třech neuspěla či odstoupila, nicméně v Berlíně a Torontu si došla až pro titul. Od začátku sezony 2020 se probojovala do semifinále podniků WTA 1000 už podesáté (bilance 4:5) a bude usilovat o své páté finále na těchto turnajích.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf)

Bilance: 29:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 17:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:6 (kariérní 96:68)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 4:5)

Bilance v semifinále: 2:2 (kariérní 12:12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Toronto (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Muchová (5:7, 6:4, 6:2), Townsendová (6:2, 6:3), Fernandezová (7:5, 6:7, 7:6)

Paula Badosaová byla v Cincinnati před začátkem tohoto týdne stejně jako Pegulaová nejdál ve čtvrtfinále. Také 26letá Španělka své zdejší maximum vylepšila, a to po suverénním vítězství 6:3, 6:2 nad zkušenou Anastasií Pavljučenkovovou. V souboji s ruskou tenistkou ani jednou nezaváhala na servisu.

Bývalá světová dvojka stále neztratila ani jeden set, přestože narazila také na Peyton Stearnsovou, Annu Kalinskou a rozjetou Julii Putincevovou. Napříč všemi třemi povrchy dokázala vyhrát 20 z posledních 25 zápasů a na tisícovce v Cincinnati vynikající formu z posledních měsíců potvrzuje.

Loňskou sezonu musela uzavřít už po Wimbledonu a v úvodních čtyřech měsících aktuálního roku zapsala dohromady jen šest vítězství. Během antukového jara se však rozjela a v posledních týdnech exceluje. Před několika dny slavila na pětistovce ve Washingtonu svůj první triumf od předloňského ledna.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)

Bilance: 26:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 15:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 11:19)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:2)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 4:9)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Badosaová – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (triumf)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5), (13) Kalinská (6:3, 6:2), Putincevová (6:4, 6:4), Pavljučenkovová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 2:0. Také oba předchozí souboje se uskutečnily na půdě USA, v Miami 2022 zvítězila Američanka po skreči a loni v Charlestonu měla navrch ve dvou těsných setech. Badosaová, která získala polovinu ze svých čtyř titulů na amerických betonech, by tentokrát měla vzdorovat mnohem více. Šance jsou vyrovnané.

Sinner – Zverev | 21:00 SELČ

Jannik Sinner neměl daleko k tomu, aby znovu po týdnu prohrál čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem. Tentokrát ale zvítězil po třísetové bitvě 23letý Ital (4:6, 7:5, 6:4) a oplatil ruskému protivníkovi týden starou porážku z Masters v Montrealu, kde obhajoval titul.

V posledních 12 měsících prožívá nejlepší období své kariéry a už několik týdnů zaslouženě figuruje na postu světové jedničky. Zároveň se ale od něj očekává mnohem více, protože v tuto chvíli má na kontě jen jeden grandslamový titul a pouhé dva triumfy na podnicích série Masters.

Na probíhající akci v Cincinnati dosáhl na své první semifinále na těch největších turnajích v roli lídra žebříčku. V posledních týdnech totiž neuspěl ve čtvrtfinálové fázi ve slavném Wimbledonu ani před týdnem na Masters v Montrealu.

V semifinálových duelech na Masters střídá vítězství s porážkou a má bilanci 4:4. V tom posledním letos na antuce v Monte Carlu nebyl úplně fit, doplatil i na chybné rozhodnutí lajnového rozhodčího a prohrál ve třech setech se Stefanosem Tsitsipasem. V aktuální sezoně má vynikající úspěšnost 46:5 a většinu z pěti nezdarů zaregistroval i kvůli nějakému zdravotnímu problému.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Australian Open (triumf)

Bilance: 46:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 21:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:4 (kariérní 30:31)

Bilance v semifinále Masters: 1:2 (kariérní 4:4)

Bilance v semifinále: 4:3 (kariérní 18:11)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Sinner – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Montreal (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (6:4, 7:5), Thompson (bez boje), (6) Rubljov (4:6, 7:5, 6:4)

Alexander Zverev udolal ve čtvrtfinále domácího Bena Sheltona a protáhl svou neporazitelnost s levorukými protivníky na 22 soubojů. V úvodním dějství zaváhal na servisu a nakonec musel utkání otáčet. V následujících dvou setech však uhájil všechny gamy na podání a Američana po dvouapůlhodinovém boji porazil 3:6, 7:6, 7:5. Po postupu si musel oddechnout, protože na posledních dvou turnajích (OH v Paříži a Masters v Montrealu) vypadl právě ve čtvrtfinále.

Sedmadvacetiletý Němec se na začátku loňské sezony vrátil po půlroční pauze zaviněné vážným zraněním kotníku. Bývalý druhý hráč světa se dokázal prodrat zpět do TOP 4 pořadí a zřejmě by byl ještě úspěšnější, kdyby neměl takové potíže se zvládáním semifinálových duelů, obzvláště proti nejlepším tenistům žebříčku. V posledních 20 měsících má v semifinále bilanci 5:11. Pokud čelil někomu z TOP 10 pořadí, tak 1:6.

Ačkoli letos triumfoval na Masters v Římě (nepotkal nikoho z TOP 10), nahradil v nejlepší čtyřce žebříčku rivala Daniila Medveděva a zatím jako jediný pokořil metu 50 výher na hlavní tour, zaznamenal v aktuální sezoně už několik zklamání. Mezi ta největší patří porážka z 2:0 na sety s Medveděvem v semifinále Australian Open, pětisetová prohra s Carlosem Alcarazem ve finále French Open a neúspěšná obhajoba zlaté medaile na olympiádě.

Po zmíněném návratu ze zdravotní pauzy posbíral tři tituly, ovšem ani jeden neslavil po skalpu nějakého zvučnějšího jména. Triumf na Masters v Cincinnati po vítězství nad světovou jedničkou Sinnerem by tak mohl zafungovat jako pořádná dávka sebevědomí. Prvenstvím v Ohiu by se navíc vrátil na druhé místo žebříčku, na němž figuroval před pár lety, kdy nebyl daleko od usednutí na tenisový trůn.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Bilance: 52:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 23:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:4 (kariérní 51:66)

Bilance v semifinále Masters: 1:1 (kariérní 11:7)

Bilance v semifinále: 3:4 (kariérní 35:32)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále)

Zverev – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 12:7

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Montreal (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Chačanov (6:3, 6:2), Carreňo (7:5, 7:6), (12) Shelton (3:6, 7:6, 7:5)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:1. Německý tenista možná bude mít díky pozitivní bilanci psychickou výhodu, nicméně je potřeba zmínit, že Sinnera poprvé vyzve v době, kdy Ital prožívá životní období. Poslední souboj se totiž uskutečnil na loňském US Open a Sinner začal excelovat až po něm. Zverev má každopádně velmi slušnou šanci vedení ve vzájemné bilanci navýšit, protože na Masters zapsal už několik úspěchů, jeden z titulů vybojoval i v tomto dějišti a Sinner není v posledních týdnech zrovna v přesvědčivé formě.

Tiafoe – Rune | 23:59 SELČ

Frances Tiafoe narazil ve čtvrtfinále probíhajícího Masters v Cincinnati na Huberta Hurkacze vracejícího se po operaci menisku, který sehrál v každém předchozím zápase po pauze všechny tři sety. To si vybralo svou fyzickou daň a polský tenista musel po prohrané úvodní sadě (3:6) kvůli zranění lýtka skrečovat.

Šestadvacetiletý Američan se v posledních týdnech postupně vyhrabává z krize trvající od skončení loňského US Open a pomáhají mu v tom hlavně turnaje na domácí půdě. Bývalý 10. a aktuálně až 27. muž pořadí zaznamenal své teprve čtvrté letošní semifinále a všechna zaregistroval v domácích podmínkách. Porazit dokázal v této fázi pouze Luciana Darderiho na antuce v Houstonu.

V Cincinnati má na dosah svou premiérovou finálovou účast na akcích série Masters, která by mu mohla před US Open poskytnout pořádnou dávku sebevědomí. Na domácím majoru totiž bude obhajovat čtvrtfinále, takže by si navíc vytvořil solidní bodový polštář.

Za sebou má pouze jeden semifinálový duel na turnajích Masters. Ten absolvoval loni v březnu na domácí půdě v kalifornském Indian Wells a podlehl ve dvou těsných setech (5:7, 6:7) Daniilovi Medveděvovi.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Delray Beach (semifinále)

Bilance: 23:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:9

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:4 (kariérní 24:60)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 1:2 (kariérní 8:7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tiafoe – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (semifinále), Montreal (1. kolo)

Cesta turnajem: Davidovich (6:3, 7:6), (14) Musetti (6:3, 6:2), Lehečka (6:4, 6:7, 7:5), (5) Hurkacz (6:3 skreč)

Holger Rune se začíná po protrápené úvodní půlce letošní sezony, během níž se postupně propadal v žebříčku a ztratil členství v TOP 10, rozjíždět. Semifinále v Cincinnati je v aktuálním roce jeho nejlepším výsledkem na největších turnajích.

V tomto týdnu v Ohiu parádně využívá příznivých okolností. V osmifinále se vyhnul největšímu favoritovi a loňskému finalistovi Carlosovi Alcarazovi a těžil z toho, že Gaël Monfils musel nastoupit ke druhému zápasu v rámci jednoho dne. Ve čtvrtfinále potkal Jacka Drapera, který se zřejmě nedokázal vypořádat s tlakem médií ohledně kontroverzního mečbolu v osmifinále s Félixem Augerem-Aliassimem a měl za sebou tři třísetové bitvy.

Bývalý čtvrtý hráč pořadí si vedl v úvodní polovině této sezony podprůměrně a klesl až na 17. místo pořadí. V posledních týdnech má ale naopak jeho ranking vzestupnou tendenci, v live žebříčku je patnáctý a po Cincinnati může vystoupat až na 12. pozici.

V semifinálových zápasech na Masters je neporažen (3:0) a teď ho čeká v této fázi žebříčkově nejjednodušší soupeř. V předchozích třech semifinále na tisícovkách totiž potkal někoho z TOP 10 hodnocení: Augera-Aliassimeho v Paříži 2022, Jannika Sinnera v Monte Carlu 2023 a Caspera Ruuda loni v Římě.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 33:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 16:6

Bilance proti hráčům TOP 30: 4:11 (kariérní 33:38)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 3:0)

Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 9:8)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (osmifinále)

Rune – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Montreal (osmifinále)

Cesta turnajem: Berrettini (2:6, 6:1, 6:4), Borges (6:3, 7:6), Monfils (3:6, 6:3, 6:4), Draper (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Rune je na největších turnajích úspěšnější a celkově se dá označit za spolehlivějšího hráče než Tiafoe. Do utkání tak půjde jako mírný favorit. Je však potřeba zmínit, že dánský supertalent není ve své nejlepší formě a ani nedisponuje svým obvykle vysokým sebevědomím. Proto by nebylo překvapením, kdyby si Tiafoe připsal další cenný skalp. Američan navíc hraje doma a vzhledem k výše zmíněnému mu takové prostředí extrémně vyhovuje.

Nedělní program

CENTER COURT (od 17:00 SELČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenková (3-)

2. Pegulaová (6-USA) - Badosaová (Šp.) / nejdříve v 19:00 SELČ

3. Sinner (1-It.) - Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

4. Tiafoe (USA) - Rune (15-Dán.) / nejdříve ve 23:59 SELČ

5. Fernandezová/Putincevová (Kan./Kaz.) - Muhammadová/Routliffeová (3-USA/N. Zél.)



P&G GRANDSTAND (od 19:00 SELČ)

1. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) - McDonald/Michelsen (USA)

2. Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) - I. Dodig/J. Murray (Chorv./Brit.)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.