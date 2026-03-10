Šwiateková další selhání nepřipustila. Proti Sakkariové dominovala a oplatila jí nedávnou porážku
Šwiateková – Sakkariová 6:3, 6:2
V prvním gamu zápasu odvrátila Šwiateková celkem tři brejkboly, ten poslední vítězným forhendem. Servis i přesto ztratila a odvážně hrající Sakkariová se následně dostala do vedení 2:0. Od té chvíle však na kurtu dominovala Polka a třemi vyhranými hrami v řadě skóre otočila. V osmém gamu smazala gamebol soupeřky vítězným bekhendem, další skvělou výměnu zakončila výborným forhendem a získala druhý brejk. Sadu poté bez problémů dopodávala.
Světová dvojka zásobovala řeckou soupeřku vítěznými údery i ve druhém dějství a pokračovala v jízdě. Hned v úvodním gamu Sakkariové vzala servis a po skvělém zákroku na síti brejk potvrdila. Bývalé světové dvojce se ještě podařilo na chvíli vrátit do zápasu a srovnala na 2:2. Na víc se však nezmohla, přestože stále předváděla velmi dobrý výkon.
Polka však tři vyrovnané gamy v řadě získala pro sebe a odskočila do vedení 5:2. V osmé hře zápas snadno dopodávala, když první mečbol využila po agresivním bekhendu, kterým donutila soupeřku k chybě. Šwiateková tak slavila postup za téměř hodinu a půl hry a v repríze předloňského finále uspěla.
Proti Sakkariové se ujala vedení 5:4 ve vzájemné bilanci a oplatila jí porážku z nedávné tisícovky v Dauhá. V Kataru Polka vyhrála snadno první sadu, duel však po boji ztratila. Šwiateková si v Indian Wells zahraje o čtvrtfinále proti Karolíně Muchové, kterou zde loni přejela a povolila jí pouhé dvě hry.
Světová dvojka letos rozhodně není tak dominantní, jako v předchozích letech. Na Australian Open i v Dauhá shodně nepřešla přes čtvrtfinále. V Melbourne prohrála s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou a v Kataru skončila na Sakkariové. V Kalifornii chyběla mezi osmičkou nejlepších naposledy před pěti lety. Od té doby podnik dvakrát vyhrála a ve dvou případech skončila v semifinále.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Hodne zajimavy byl rozhovor pro C+ po zapase, na otazku co pristi souperka, tedy Muska byla stestim bez sebe,... vysvetlila to tim, ze je to pry hracka, kterou velmi rada sleduje, jeji hru, vyvoj atd. No a take se obe spolecne pripravovaly pred IW, takze si velmi pochvalovala spolecnou pripravu a upozornila redaktorku, ze to bude tezky zapas, na ktery se musi dobre fyzicky pripravit...
Takze Iga si souperku pochvaluje, predpokladam, ze Karolina take, ale asi nejvic si to musi pochvalovat Sven, ktery tak nemusi pred nasledujicim duelem zduraznovat, ze ji nemuze nechat mnoho casu...na ten lift...:-))
Uvidime, jestli Iga bude nadsena i po zapasu pri dekovacce... ale sanci ma velmi vysokou... nejakou Ruzic neprecenuji, ani tu Zheng...atd. Takze to bude mit Karolina hodne tezke...
Strategie do duelu jasna, hodne se na Igusku usmivat, aby se v tech liftech tak nevyzivala, zapomnela, ze to je zapas, a mela pocit, ze jsou stale jeste ve spolecne priprave :-)))