Šwiateková je poprvé v semifinále Turnaje mistryň, Gauffová jako první bez šance na postup

TURNAJ MISTRYŇ - Iga Šwiateková v texaském Fort Worth porazila 6-3 6-2 Caroline Garciaovou, které oplatila červencovou porážku z domácí antuky ve Varšavě, a poprvé postoupila do semifinále Turnaje mistryň. Francouzka si o druhé místo ve skupině zahraje v přímém souboji s Darjou Kasatkinovou, která ukončila naděje domácí teenagerky Cori Gauffové.

Světová jednička Iga Šwiateková vyhrála na tenisovém Turnaji mistryň i podruhé a má jistou účast v semifinále. Jednadvacetiletá Polka porazila Caroline Garciaovou z Francie 6-3 6-2 a neztratila dosud v americkém Fort Worth ani set.

Trojnásobná grandslamová vítězka Šwiateková porazila Garciaovou podruhé v kariéře a oplatila ji letošní porážku z domácího turnaje ve Varšavě. Nasazená jednička se stala po Marii Sakkariové z Řecka druhou jistou semifinalistkou Turnaje mistryň. Polka vyhrála pošesté za sebou a připsala si 16. triumf z posledních 17 zápasů. Po vítězství na US Open ji zdolala jen Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Ostravě.

Jednadvacetiletá Šwiateková sice přišla ve třetí hře první sady o servis, díky dvěma brejkům ale vývoj setu otočila a získala jej ve svůj prospěch. Ve druhé sadě už byla Polka při podání stoprocentní. Po hodině a pětadvaceti minutách hry proměnila první mečbol.

Varšavská rodačka zatím ztratila na Turnaji mistryň jen deset her a připsala si 14. vítězství proti hráčce z první desítky za sebou. Šwiateková je také první hráčkou po Petře Kvitové, která se probojovala do semifinále prestižního turnaje před dovršením 22 let. České tenistce se podobný počin povedl v roce 2011.

"Je to má poslední soutěž v sezoně, takže nemám co ztratit. Nemusím se bát, co mě čeká dál. Po fyzické i psychické stránce tomu dávám sto procent," řekla Šwiateková, která se pro příští týden omluvila z účasti v Poháru Billie Jean Kingové.

"Caroline na mě tlačila, takže jsem potřebovala vrátit její údery ještě lépe. S trenérem jsme zvolili dobrou taktiku. Ačkoliv teď soupeřka hraje velmi dobře, věřili jsme, že mohu dominovat," doplnila Šwiateková.

Postup Šwiatekové stvrdila Darja Kasatkinová, jež zdolala Cori Gauffovou 7-6 6-3. Osmnáctiletá Američanka, nejmladší účastnice Turnaje mistryň od roku 2005, přišla o poslední naději na postup.

Kasatkinová, jež v soutěži debutuje, sice prohrávala v prvním setu 1-4, dokázala ale vývoj zvrátit a v dramatické zkrácené hře uspěla 8-6. Ve druhé sadě přišla 25letá rodačka z Moskvy dvakrát o servis, díky třem brejkům ale dotáhla duel k důležitému vítězství.

"Je to mé první vítězství na Turnaji mistryň. Pocity jsou neuvěřitelné," řekla Kasatkinová. "Chtěla bych jít samozřejmě dál. Mám velkou motivaci, ale zároveň není snadné vypořádat se s nervozitou. Doufám, že uspěju i příště a postoupím do semifinále," doplnila pětadvacetiletá Ruska.

Kasatkinová se semifinalistkou z roku 2017 Garciaovou (h2h 1-1) se v sobotu utkají v přímém souboji o postup ze skupiny.