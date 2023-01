Šwiateková končí už v osmifinále na Rybakinové! Čtvrtfinále Australian Open bude posedmé v historii bez nejvýše nasazené

Iga Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, včetně French Open a US Open posbírala osm titulů, předvedla nejdelší neporazitelnost v tomto století (37 výher) a počítaje i exhibiční zápasy zvládla 70 z 80 duelů. Na úvodním grandslamu sezony tak byla coby suverénní světová jednička největší favoritkou.

Její dominance už ale není taková jako v úvodní půlce loňského roku. Jednadvacetiletá Polka slavila po vystoupení v Paříži už jen dva triumfy, na Turnaji mistryň vypadla v semifinále, před pár týdny v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové, v prvním kole Australian Open měla potíže s Jule Niemeierovou a v osmifinále tvrdě narazila proti Jeleně Rybakinové. Souboj úřadujících grandslamových šampionek prohrála 4-6 4-6 a zhoršila si svou bilanci v osmifinále majorů na 5-6.

Šwiatekové se v úvodním dějství podařilo srovnat z 0-2 na 2-2, nicméně problémy s agresivní hrou soupeřky měla i nadále. V sedmém gamu o servis přišla znovu a tentokrát manko nesmazala. Na začátku druhé sady si vypracovala nadějné vedení 3-0 a nadechovala se k obratu. Rybakinová však stejně suverénně ovládla následující tři hry a favoritce povolila ve zbytku utkání už jen jeden game.

Statistiky zápasu Šwiateková - Rybakinová

Australian Open pořádá už 111. ročník a teprve posedmé bude chybět ve čtvrtfinále ženské dvouhry nasazená jednička (1979, 1997, 2009, 2014, 2017, 2019). Letošní ročník je navíc prvním grandslamem v open éře, na kterém vypadly nasazená jednička a dvojka v mužském i ženském singlu už před čtvrtfinále.

Šwiateková se v tomto dějišti do druhého týdne probojovala čtvrtým rokem po sobě, ale dál se dostala pouze loni, kdy ji před branami finále vystavila stopku Danielle Collinsová.

Třiadvacetiletou Rybakinovou, která si ve svém prvním osmifinále v Melbourne Parku připsala svůj premiérový skalp světových jedniček a za šokující loňský triumf ve Wimbledonu nedostala do žebříčku jediný bod, čeká třetí grandslamové čtvrtfinále a útok na druhé semifinále. Ten podnikne proti další grandslamové šampionce, a sice Jeleně Ostapenkové, s níž prohrála oba předchozí souboje.

