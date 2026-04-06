Šwiateková o vztahu s psycholožkou: Najednou ji obviňují. Snažím se to nečíst
Teorií o spolupráci mezi Šwiatekovou a její psycholožkou Abramowiczovou existuje nespočet. Majitelka šesti grandslamových trofejí raději články o sobě moc nečte, ale některé se k ní dostanou. Ať už chce, nebo ne.
"Upřímně se snažím ty negativní věci nečíst, ale některé z nich se ke mně dostanou. Můžu k tomu jen říct, že jsou to teorie a falešné informace," uvedla Šwiateková v rozhovoru pro portál sport.pl.
Šwiateková trvá na tom, že veškerá rozhodnutí dělá sama. "Lidé vůbec netuší, jaké to je. Já sama rozhoduju, s kým pracuju. Samozřejmě se můžu zeptat členů svého týmu. A dělám to, když cítím, že je to potřeba. Mám v týmu velmi zkušené lidi."
Vyjádřila se i k různým kontroverzním článkům na adresu psycholožky Abramowiczové. "Roky se moje úspěchy na kurtech spojovaly s ní, protože za ně vděčím i mentální síle. A teď, když se mi tolik nedaří výsledkově ani výkonnostně, ji najednou lidé obviňují."
Je pravda, že spousta fanoušků včetně těch polských volá po tom, aby Šwiateková psycholožku propustila. To jim ale zřejmě nepomůže, protože rodačka z Varšavy má hlavní slovo. "Rozhoduju se podle vlastního názoru, protože jedině tak uvěřím, že dělám správnou věc. I když by měl být trenér lídrem týmu, snažím se já být tím lídrem a svůj tým řídit."
Šwiateková čelí kritice kvůli vztahu s psycholožkou
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře