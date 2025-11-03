Šwiateková schytala výprask i kanára. Rybakinová je první semifinalistkou Turnaje mistryň

DNES, 17:05
Aktuality 28
TURNAJ MISTRYŇ - Iga Šwiateková (24) výborně rozehrála druhý zápas ve skupině Turnaje mistryň, jenže po vyhraném úvodním setu úplně odpadla a s rivalkou Jelenou Rybakinovou (26) nakonec padla jednoznačně 6:3, 1:6, 0:6. Reprezentantka Kazachstánu je tak první semifinalistkou závěrečného vrcholu sezony. Jistotu získala poté, co Amanda Anisimovová (24) porazila 4:6, 6:3, 6:2 krajanku Madison Keysovou (30).
Profily hráčů
Rybakina Elena
Swiatek Iga
Iga Šwiateková schytala výprask a kanára od Jeleny Rybakinové (© KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Šwiateková – Rybakinová 6:3, 1:6, 0:6

S Rybakinovou vyhrála Šwiateková všechny čtyři předchozí souboje v probíhající sezoně, vzájemnou bilanci otočila na 6:4 a velmi dobře rozehrála i duel ve skupinové fázi Turnaje mistryň v Rijádu. Polská hvězda byla dvakrát jeden míček od vedení 4:0, snadno si hájila servis a po 36 minutách šla do vedení.

Od začátku druhého dějství však nastal obrat o 180 stupňů. Šwiateková začala kupit nevynucené chyby, Rybakinová se výrazně zlepšila a další průběh byl kompletně v režii Kazachstánky.

Následující dva sety trvaly dohromady pouhých 63 minut a majitelka šesti grandslamových trofejí Šwiateková získala už jen jeden game. Dokonce v rozhodující sadě schytala potupného kanára.

Rybakinová se o pár hodin později stala první semifinalistkou Turnaje mistryň a vítězkou skupiny Sereny Williamsové. Jistotu jí dala výhra Anisimovové v derby s Keysovou. Šwiateková naopak svede ve středu s Anisimovovou přímý souboj o postup do závěrečných bojů.

Bývalá wimbledonská šampionka Rybakinová startuje na Turnaji mistryň potřetí v kariéře a předloni v Mexiku, kde Šwiateková triumfovala, i loni tady v Rijádu skončila s bilancí 1:2 už ve skupině. Ruská rodačka se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala jako poslední díky triumfu v Ningbu a semifinále v Tokiu.

Momentálně má Rybakinová na kontě osmizápasovou neporazitelnost. Letošní Turnaj mistryň rozehrála suverénním vítězstvím nad debutantkou Anisimovovou. Šwiateková začala drtivou výhrou nad Keysovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Anisimovová – Keysová 4:6, 6:3, 6:2

Do amerického derby mezi debutantkou Anisimovovou a Keysovou, která hraje první turnaj od US Open, nastupovala jako favoritka první jmenovaná. Papírové předpoklady se ovšem v úvodní polovině zápasu vůbec nepotvrzovaly.

Anisimovová se trápila na servisu a krajanku pustila do náskoku 6:4, 3:1. Manko setu a brejku ovšem finalistku posledních dvou grandslamů probudilo a ve zbytku zápasu už měla jasně navrch. Mladší z Američanek získala sedm her v řadě, vedení si hlídala a Keysové povolila už jen dva gamy.

Výhra Anisimovové znamená jednoznačný scénář pro poslední zápasy ve skupině Sereny Williamsové. Aktuální světová čtyřka se ve středu utká v přímém souboji o postup do semifinále se Šwiatekovou.

Vítězkou skupiny je Rybakinová a Keysová už naopak nemůže postoupit. Úřadující šampionka Australian Open si ještě ve skupinové fázi zahraje s Rybakinovou a stejně jako v roce 2016 při svém jediném předchozím startu na Turnaji mistryň do semifinále neprojde.

Výsledky Turnaje mistryň

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

28
Přidat komentář
Liverpool22
03.11.2025 19:25
Amanda se kousla a zápas také otočila. smile Keys 12 dvojchyb asi soutěží na dálku s Coco smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 19:05
Klíče má covid nebo lepru, že nepodává ruku?
Reagovat
The_Punisher
03.11.2025 19:17
Prý je nemocná ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 19:33
takže možná je a) je správné...
Reagovat
aligo
03.11.2025 18:51
Kolaps labilních klíčů
Reagovat
PetaM
03.11.2025 18:30
Jazda dojazdila
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 18:46
smile
Reagovat
subaru
03.11.2025 18:05
V televizním přenosu jsem neviděl, že by podala rozhodčí ruku!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 19:08
ani AA, tak se právě výše ptám...
Ale vzhledem k tomu, že tu aligo píše o kolapsu, tipnul bych si nějakou spornou situaci.
Klíče fakt nemusím, teda bych se tomu ani moc nedivil...
Tak ještě může prohrát jednou, jestli neodstoupí.
Reagovat
Nola
03.11.2025 17:28
bolo by snad slusne, dat do hlavicky clanku vitazku a nie kyselu tvar slecny Jetlag, co ty nato Ondro, dlho som si nerypla, bo sem chodim iba obcas, to je iba taky navrh, vopred sa za rypanec ospravedlnujem
Reagovat
Ondřej.Jirásek
03.11.2025 17:35
Ahoj :) To se neomlouvej. Díky za návrh, ale tady určitě necháme fotku Šwiatek :)
Reagovat
Trojchyba_Mat
03.11.2025 17:39
Vidíš, že to jde, napsat pouze Šwiatek
Reagovat
Nola
03.11.2025 17:40
Ahoj, ty si autor, ja iba rypak, tak OK, ale za mna je Rybka sympatickejsia osoba ako baba Jetlag
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 17:16
smile RYBKA smile super zápas a zasloužená výhra smile. Začátek zápasu sice Rybka nechytla, ale po prohraném setu se zdravě naštvala, proměnila se v dravou štiku a Igušku zadupala do země - dokonce i kanárek zazpíval. Iga naopak hodně špatná, chyb jak máku. Velkou pochvalu zaslouží také Vukov jelikož pod jeho vedením Rybka měla s Igou pozitivní bilanci, ale pak se vše otočilo. Nyní je opět na lávce a Rybka opět vítězí smile
Reagovat
subaru
03.11.2025 17:16
Jazda skonczyla.
Reagovat
Capouch
03.11.2025 19:37
Je diwna ... kdysz se ji nedarzi, furt kouka na swuj team, rozcziluje se a má diwný tiky. Já měl raději Agniezsku.
Reagovat
Sinuhet1
03.11.2025 19:39
Agniezska byla super, skoda ze uz nehraje
Reagovat
Capouch
03.11.2025 20:05
Hrála tricky tennis a byla hezká. Ale Serena ji vždycky umlátila ...
Reagovat
Otmar
03.11.2025 17:15
Rybka je v laufu, první set jsem neviděl, další dva ohromující. Iga jde s výkonností dolů, zajímalo by mě, zdá to souvisí s odchodem Wiktorovského.
Reagovat
subaru
03.11.2025 17:18
No možná spíše s tím, že je tam pořád Naďa.
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 17:18
1. set byl o jednom brejku. Pak se Rybka chytla a naopak Iga začala sekat chyby, nevěděla co hrát...
Reagovat
tommr
03.11.2025 17:12
Z přesvědčivý výhry Rybakiny mám velkou radost Zatím všechny zápasy na TM dopadly dobře až se mi tomu nechce věřit ...
Swiatek ovšem dneska Rybakině pomáhala co to jen šlo. Tak špatně jsem jí snad ještě hrát neviděl ...
Reagovat
Nola
03.11.2025 17:19
to nebolo o slecne Jetlag, ale o Rybke, mozes hrat iba to , co ti super hrat povoli, ked ti letia returny z podania k zakladnej ciare, alebo pod nohy, nic s tym nenarobis, slecna Jetlag dostala co jej patri, hala proste nie je jej revir, pomahat si tabletkami uz nemoze, ale aj s nimi bola v hale polovicna, cely Rafa, k tomu ma stastie, ze TM uz ovladla, vdaka povrchu a nekrytemu povrchu, divim sa, ze ju Rybka castejsie neposle kade lahsie, musi sa este vela ucit od Penko
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 17:19
Jo, jo dnes Iguška hodně špatná. Rybka si hrála to svoje a stačilo to.
Reagovat
com
03.11.2025 17:07
Iguška skvěle smile
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 17:19
smile
Reagovat
pantera1
03.11.2025 18:42
Taky mě potěšila a Rybka se hecla a pěkně ju vyklepla, gratulka .
Reagovat
Liverpool22
03.11.2025 18:48
smile Rybka smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist