Šwiateková schytala výprask i kanára. Rybakinová je první semifinalistkou Turnaje mistryň
Šwiateková – Rybakinová 6:3, 1:6, 0:6
S Rybakinovou vyhrála Šwiateková všechny čtyři předchozí souboje v probíhající sezoně, vzájemnou bilanci otočila na 6:4 a velmi dobře rozehrála i duel ve skupinové fázi Turnaje mistryň v Rijádu. Polská hvězda byla dvakrát jeden míček od vedení 4:0, snadno si hájila servis a po 36 minutách šla do vedení.
Od začátku druhého dějství však nastal obrat o 180 stupňů. Šwiateková začala kupit nevynucené chyby, Rybakinová se výrazně zlepšila a další průběh byl kompletně v režii Kazachstánky.
Následující dva sety trvaly dohromady pouhých 63 minut a majitelka šesti grandslamových trofejí Šwiateková získala už jen jeden game. Dokonce v rozhodující sadě schytala potupného kanára.
Rybakinová se o pár hodin později stala první semifinalistkou Turnaje mistryň a vítězkou skupiny Sereny Williamsové. Jistotu jí dala výhra Anisimovové v derby s Keysovou. Šwiateková naopak svede ve středu s Anisimovovou přímý souboj o postup do závěrečných bojů.
Bývalá wimbledonská šampionka Rybakinová startuje na Turnaji mistryň potřetí v kariéře a předloni v Mexiku, kde Šwiateková triumfovala, i loni tady v Rijádu skončila s bilancí 1:2 už ve skupině. Ruská rodačka se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala jako poslední díky triumfu v Ningbu a semifinále v Tokiu.
Momentálně má Rybakinová na kontě osmizápasovou neporazitelnost. Letošní Turnaj mistryň rozehrála suverénním vítězstvím nad debutantkou Anisimovovou. Šwiateková začala drtivou výhrou nad Keysovou.
Anisimovová – Keysová 4:6, 6:3, 6:2
Do amerického derby mezi debutantkou Anisimovovou a Keysovou, která hraje první turnaj od US Open, nastupovala jako favoritka první jmenovaná. Papírové předpoklady se ovšem v úvodní polovině zápasu vůbec nepotvrzovaly.
Anisimovová se trápila na servisu a krajanku pustila do náskoku 6:4, 3:1. Manko setu a brejku ovšem finalistku posledních dvou grandslamů probudilo a ve zbytku zápasu už měla jasně navrch. Mladší z Američanek získala sedm her v řadě, vedení si hlídala a Keysové povolila už jen dva gamy.
Výhra Anisimovové znamená jednoznačný scénář pro poslední zápasy ve skupině Sereny Williamsové. Aktuální světová čtyřka se ve středu utká v přímém souboji o postup do semifinále se Šwiatekovou.
Vítězkou skupiny je Rybakinová a Keysová už naopak nemůže postoupit. Úřadující šampionka Australian Open si ještě ve skupinové fázi zahraje s Rybakinovou a stejně jako v roce 2016 při svém jediném předchozím startu na Turnaji mistryň do semifinále neprojde.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale vzhledem k tomu, že tu aligo píše o kolapsu, tipnul bych si nějakou spornou situaci.
Klíče fakt nemusím, teda bych se tomu ani moc nedivil...
Tak ještě může prohrát jednou, jestli neodstoupí.
Swiatek ovšem dneska Rybakině pomáhala co to jen šlo. Tak špatně jsem jí snad ještě hrát neviděl ...