Šwiateková ve Stuttgartu obhájila titul. Ve finále opět porazila Sabalenkovou

Iga Šwiateková vynechala předchozí turnaj v Miami kvůli zranění žeber, ale do antukového jara vstoupila triumfem. Přemožitelku nenašla ve Stuttgartu, kde ztratila jediný set ve čtvrtfinále s Karolínou Plíškovou.



V dnešním finále si 21letá Polka poradila s Arynou Sabalenkovou. O tři roky starší rodačku z Minsku, s níž dosud prohrála jen na Turnaji mistrů, přehrála v repríze loňského souboje o titul 6-3 6-4 a vzájemnou bilanci upravila na 5-2.



Šwiateková čelila jedinému brejkbolu, který odvrátila, a v každém setu udeřila jedním brejkem. První sadu zlomila za stavu 4-3, ve druhém setu se jí to povedlo hned v úvodní hře.





Hugs from Papa Swiatek before driving home with another Porsche @iga_swiatek remains undefeated at the @PorscheTennis Grand Prix! pic.twitter.com/eDlWSRWeZD