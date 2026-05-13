Šwiateková velebí kouče, který pajdá o berlích. Vsadila se s ním a on si přetrhl achillovku
Zatímco její nový kouč odpajdal do útrob stadionu, ona po tréninku ochotně přistoupila k davu dětí a fanoušků a začala se podepisovat a fotit. V takové pohodě dlouho nebyla.
Není to náhoda. Na oblíbené antuce v italské metropoli, kde už třikrát triumfovala, proletěla do čtvrtfinále velmi působivou hrou. V prvním utkání s Caty McNallyovou se sice trochu hledala, pak ale domácí Elisabettě Cocciarettové a Naomi Ósakaové nechala dohromady pouhé čtyři gamy.
"Od začátku do konce jsem hrála velmi přesně a vždycky jsem věděla, co mám dělat. A dělala jsem to velmi dobře. Prostě se cítím sebejistě," neskrývala spokojenost.
A přitakala, že za jejím znovuzrozením je spolupráce s mužem, kterého v lednu vyhodila britská rivalka Emma Raducanuová. "Mám pocit, že jsme s Francisem od začátku mluvili stejným jazykem a měli jsme stejné cíle," vyprávěla ve studiu Tennis Channelu.
Co vše španělský odborník během krátkého působení od začátku dubna změnil? U čísel je patrná schopnost získat dominanci na kurtu při returnu, Šwiateková také dělá minimum nevynucených chyb. Soupeřkám se proti ní jednoduše na antuce zase velmi špatně hraje.
"Každý hráč chce trenéra s dobrým okem a s jasným plánem. Chce vědět, co musí dělat a především jak toho dosáhnout. Francis má pro tyto věci opravdu cit, každý trénink přizpůsobuje tomu, co hráč v danou chvíli potřebuje," dodala Šwiateková.
A prý vůbec nevadí, že se za ní španělský odborník belhá o berlích. Ba naopak. Polka si velmi váží toho, jak ochotně a rychle se navzdory nepříjemnému zranění a operaci stihl vrátit k práci.
"V sobotu před turnajem jsme měli exhibiční trénink na náměstí Piazza del Popolo. Dali jsme si takový zábavný zápas plný lobů na polovině kurtu a vsadili se o 100 eur. Bylo to 5:4 a já měla mečbol. A v ten moment mu praskla achillova šlacha," vyprávěla Šwiateková.
V úterý už byl Roig operován ve Varšavě a společně se svou svěřenkyní se vrátil do Říma "Nechtěl si vzít volno. Opravdu si toho vážím, protože to pro něj určitě není jednoduché," děkovala Šwiateková. "První dny měl takové to vozítko pro důchodce. Teď už chodí na kurty o berlích a každý den se v téhle dovednosti zlepšuje a učí se," všímá si tenistka.
Roig bude samozřejmě i na čtvrtfinálovém utkání proti Jessice Pegulaové.
Pegulaová – Šwiatková (středa, 13:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
jo a celkem bych tipnul, že to je jako u jiných, prostě už byla a je v průseru, tak to schováme za zranění (to už známe) Ta je v kopru nejen hlavou.
to si rekneme uprimne... to bude jak panika v needle parku :-))) neb fans budou chytat drsny abstak... neb budou bez sve drogy, ze nejaka cz hracka neni ve druhem tydnu, nebo bez nadeje na finale a pripadne vitezstvi...
Majory za poslednich 15 let (uspesnost holek z cz pohledu)
---
Australian Open - 0 vitezstvi
Frech Open RG - 1 vitezstvi
Wimbledon - 4 vitezstvi
US Open - 0 vitezstvi
Barboru Krejcikovou stale povazuji za nejuspesnejsi hracku za tech 15 let, nebot jako jedina ma Major z jineho povrchu nez trava, pridala i ten Wimbl a deblove ani netreba predstavovat.;-))