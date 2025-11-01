Šwiateková začala v Rijádu bleskovou výhrou. Po skvělém výkonu deklasovala Keysovou
Šwiateková – Keysová 6:1, 6:2
Šwiateková začala úvodní zápas Turnaje mistryň v Rijádu naprosto skvěle. Na šampionku letošního Australian Open Keysovou, která od porážky na domácím grandslamu v New Yorku nehrála, vletěla a v úvodních pěti hrách ztratila jen tři hry. Američanka na poslední chvíli alespoň odvrátila kanára. Polka první sadu ovládla za pouhých 23 minut hry.
Už začátek druhého setu byl o trochu vyrovnanější. Šwiateková hned v úvodní hře potřetí sebrala soupeřce servis, brejk však nepotvrdila. Série prohraných podání ale pokračovala a favoritky se opět dostala do vedení. To později navýšila už na 5:1 a 30:0. K mečbolu se v této hře však nedostala a Keysová snížila. Šampionka Turnaje mistryň z roku 2023 a světová dvojka si však výhru uniknout nenechala, bez větších problémů zápas dopodávala a za pouhou hodinu slavila snadnou výhru.
Šwiateková narozdíl od Keysové před Rijádem objela i asijské turné, kde triumfovala na pětistovce v Soulu. Na čínských tisícovkách však výrazného výsledku nedosáhla a na obou turnajích dohrála už na třetí soupečce. Navíc se jednalo o velmi bolestivé porážky, nejdříve v Pekingu schytala kanára od Emmy Navarrové a ve Wuhanu utrpěla debakl s Jasmine Paoliniovou.
Na Turaji mistryň hraje popáté v kariéře, ve skupině skončila při své premiéře před čtyřmi lety a loni. V roce 2022 uhrála semifinále a o rok později bez ztráty setu celý podnik ovládla. Letos je největší favoritkou skupiny Sereny Williamsové, ve které se ujala vedení.
Pro Keysovou se jedná teprve o druhý start na podniku pro osm nejlepších tenistek. Poprvé zde hrála před dlouhými devíti lety a skončila ve skupině s bilancí jedné výhry a dvou porážek. Američanka odehrála poslední zápas na konci srpna na domácím US Open, kde jako obrovská favoritka pohořela už v prvním kole.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
