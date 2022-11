Šwiatekovou vyřadila tenistka bez jediného letošního titulu. Sabalenková si zahraje finále Turnaje mistrů

Aryna Sabalenková v roce 2022 nevyhrála jediný turnaj. Finále si zahrála pouze ve Stuttgartu a v Hertogenboschi, k tomu přidala semifinále na US Open. Na kontě měla jen dva letošní skalpy hráček Top 10.



I proto po příletu do texaského Fort Worth označila svou účast na letošním Turnaji mistrů za zázrak. Už za necelých 24 hodin ho však může proměnit v životní úspěch.



24letá rodačka z Minsku, jež loni při svém debutu v soutěži vypadla ve skupině s bilancí 1-2, přitom byla už v úvodním zápase s Ons Džabúrovou několikrát velmi blízko porážce a ve druhém vystoupení nestačila na Mariu Sakkariovou. Pak si však poradila s Jessicou Pegulaovou a díky kombinaci dalších výsledků se poprvé prodrala do semifinále.



A v něm se postarala o velké překvapení, když vyřadila nejlepší tenistku současnosti Igu Šwiatekovou. O tři roky mladší Polku, s níž ve čtyřech letošních střetnutích uhrála jediný set, zdolala 6-2 2-6 6-1 a vzájemnou bilanci upravila na 2-4. I druhé vítězství si připsala na Turnaji mistryň.



"Byla jsem na kurtu klidná a chtěla jí ukázat, že vždy, když proti mně nastoupí, bude se muset na postup tvrdě nadřít. Ne jako v prvních třech letošních zápasech. Jen díky takovému psychickému nastavení jsem dnes předvedla tenhle výkon a uspěla," komentovala Sabalenková.



Vítězka tří grandslamů Šwiateková nedokázala najít recept na tvrdý forhend Sabalenkové a ztratila první sadu za čtyřicet minut. Polka se sice vrátila do hry a vynutila si rozhodující sadu, v ní ale prohrála od stavu 1-1 pět her za sebou.



Bývalá světová dvojka Sabalenková si pomohla dvanácti esy a stala se od roku 2000 třetí hráčkou, která na jednom turnaji zdolala světovou jedničku, dvojku i trojku. Před Šwiatekovou porazila také dvojku Džabúrovou a trojku Pegulaovou.







21letá Šwiateková, jež letos vyhrála dva grandslamy, prohrála teprve druhý z posledních 19 zápasů. Na členku Top 10 nestačila po sérii 15 vítězství a nestane se tak první hráčkou po Petře Kvitové, která před dovršením 22 let vyhraje Turnaj mistryň. České tenistce se to povedlo v roce 2011.



"Na začátku zápasu jsem chtěla být koncentrovaná a možná si včas neuvědomila, že bych se měla víc povzbuzovat. Ve třetím setu jsem zase začala dělat chyby, které obvykle nedělám," litovala Šwiateková, jež letos vyhrála suverénně nejvíce zápasů (67) ze všech tenistek.



Sabalenková v pondělním boji o nejcennější titul (v úterý od 2:00 SEČ) narazí na Caroline Garciaovou, (h2h 2-2), s níž poslední dva duely prohrála. 29letá Garciaová v semifinále přehrála Řekyni Mariu Sakkariovou a stala se třetí Francouzkou ve finále Turnaje mistryň.



Šwiateková ani Sakkariová nedokázaly navázat na suverénní výkony ze skupiny, kterou vyhrály bez ztráty setu.



Turnaj mistryň už posedmé v řadě pozná novou šampionku. Garciaová, nebo Sabalenková naváže na předchozí vítězky Garbiňe Muguruzaovou, Ashleigh Bartyovou, Elinu Svitolinovou, Caroline Wozniackou, Dominiku Cibulkovou a Agnieszku Radwaňskou.