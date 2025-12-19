Sympaťák Wawrinka odehraje poslední sezonu kariéry. Vítěz tří grandslamů oznámil konec
Wawrinka jako jeden z mála dokázal narušit nadvládu legendární Big Three ve složení Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal. V dobách jejich dominance posbíral tři grandslamové tituly. Přemožitele nenašel na Australian Open 2014, French Open 2015 a US Open 2016.
Na kontě má 16 turnajových triumfů na nejvyšším okruhu a v žebříčku to nejvýše dotáhl na třetí místo. V posledních letech ale už ve velmi pokročilém tenisovém věku postrádá fyzickou kondici i výkonnost z časů své největší slávy.
A hlavně proto se rozhodl, že už je čas pověsit raketu na hřebík. "Každá kniha potřebuje konec. Je čas napsat poslední kapitolu mé kariéry. Sezona 2026 bude moje poslední. Pořád chci jít na hranici svých možností a zakončit cestu tím nejlepším možným způsobem," napsal na sociální sítě.
"Stále mám své sny. Užil jsem si všechno, co mi tenis dal. Obzvláště ty emoce fanoušků. Těším se, že se ještě jednou uvidíme," dodal rodák z Lausanne, který byl většinu své kariéry ve stínu legendárního krajana Federera.
Wawrinkovi momentálně patří 157. pozice v žebříčku ATP a na konci března oslaví 41. narozeniny. Svou poslední sezonu by měl zahájit 3. ledna v týmovém United Cupu, kde bude plnit roli hrajícího kapitána Švýcarska.
