Syn české legendy je poprvé ve čtvrtfinále! Ve Francii naprosto zničil zkušeného veterána

DNES, 14:41
Aktuality 0
ATP MONTPELLIER - Martin Damm (22) si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále na hlavním okruhu. Syn legendárního českého deblisty, který ovšem reprezentuje Spojené státy americké, deklasoval na halovém podniku ATP v Montpellieru 6:1, 6:3 zkušeného veterána Roberta Bautistu (37) a navázal na senzační skalp Huberta Hurkacze.
Profily hráčů
Bautista-Agut Roberto
Damm Martin (2003)
Martin Damm je poprvé ve čtvrtfinále na hlavní tour (© Fares Chafai / Zuma Press / Profimedia)

Damm – Bautista 6:1, 6:3

Syn české legendy Damm prožívá v Montpellieru nejlepší turnaj své kariéry. Po zvládnuté kvalifikaci skolil někdejší světovou šestku Hurkacze a také v osmifinále si vyšlápl na bývalého člena elitní desítky žebříčku.

Zatímco proti polskému favoritovi strávil na kurtu přes hodinu a půl a potřeboval tie-break, finalistu ročníku 2021 Bautistu naprosto zničil. Utkání trvalo pouhých 56 minut a mělo jednoznačný průběh.

Američan s českými kořeny nastřílel 11 es, nečelil brejkbolu a na vlastním podání dohromady ztratil jen sedm bodů. Na turnaji tak ani ve čtvrtém zápase nepřišel o servis a v duelu s Bautistou si zajistil své první kariérní čtvrtfinále na nejvyšším mužském okruhu.

Damm, jehož otec a jmenovec se vyšplhal na páté místo deblového žebříčku a ovládl v roce 2006 čtyřhru na US Open, tak pokračuje ve skvělém období. Momentálně se nachází na svém žebříčkovém maximu, 160. pozici, a loni v New Yorku poprvé překročil úvodní kolo grandslamu.

V živém hodnocení se posunul už o 19 příček a další krok směrem k debutu v TOP 100 může udělat v pátek. Jeho následujícím protivníkem bude vítěz italského derby mezi Lucou Nardim a nasazenou dvojkou Flaviem Cobollim.

Výsledky turnaje ATP 250 v Montpellieru

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist