Syn české legendy je poprvé ve čtvrtfinále! Ve Francii naprosto zničil zkušeného veterána
Damm – Bautista 6:1, 6:3
Syn české legendy Damm prožívá v Montpellieru nejlepší turnaj své kariéry. Po zvládnuté kvalifikaci skolil někdejší světovou šestku Hurkacze a také v osmifinále si vyšlápl na bývalého člena elitní desítky žebříčku.
Zatímco proti polskému favoritovi strávil na kurtu přes hodinu a půl a potřeboval tie-break, finalistu ročníku 2021 Bautistu naprosto zničil. Utkání trvalo pouhých 56 minut a mělo jednoznačný průběh.
Američan s českými kořeny nastřílel 11 es, nečelil brejkbolu a na vlastním podání dohromady ztratil jen sedm bodů. Na turnaji tak ani ve čtvrtém zápase nepřišel o servis a v duelu s Bautistou si zajistil své první kariérní čtvrtfinále na nejvyšším mužském okruhu.
Damm, jehož otec a jmenovec se vyšplhal na páté místo deblového žebříčku a ovládl v roce 2006 čtyřhru na US Open, tak pokračuje ve skvělém období. Momentálně se nachází na svém žebříčkovém maximu, 160. pozici, a loni v New Yorku poprvé překročil úvodní kolo grandslamu.
V živém hodnocení se posunul už o 19 příček a další krok směrem k debutu v TOP 100 může udělat v pátek. Jeho následujícím protivníkem bude vítěz italského derby mezi Lucou Nardim a nasazenou dvojkou Flaviem Cobollim.
