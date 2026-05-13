Taháky prostějovského challengeru: V kurzu je Kopřiva či grandslamový šampion
"Jsem rád, že jsme dospěli k tak famóznímu číslu, jako je 33. ročník. Víme, že je to magické číslo, protože charakterizuje Kristova léta. Jsme rádi, že jsme se k tomuto číslu dopracovali. Ne u všech sportovních projektů to bývá běžné. Znám spoustu akcí, které začaly slavně a špatně skončily," řekl šéf klubu Miroslav Černošek.
Turnaj se uskuteční na antuce tradičně ve druhém týdnu grandslamového Roland Garros. Vloni v Prostějově triumfoval Hugo Dellien z Bolívie. "Nacházíme se ve finální fázi přípravy. Předělávali jsme kompletně centrální kurt. V pondělí byla uzávěrka přihlášek a máme kompletní hráčské pole. Tím, že jsme v termínu druhého týdne Roland Garros, může se to měnit, ale v současné době si myslím, že je turnaj hodně silný," uvedla ředitelka Czech Open Petra Černošková.
Hlavní českou nadějí by měl být Kopřiva, kterému patří ve světovém žebříčku 55. místo. "Nepřejeme klukům, aby se jim v Paříži nedařilo, ale když tomu tak bude, tak Víťa v Prostějově bude. Udělal obrovský skok a klepe na první padesátku. Neskutečně se zlepšil a jeho progres je obrovský. Na listině je také Dalibor Svrčina, Zdeněk Kolář a Vitalij Sačko, který je u nás od pěti let a bereme ho jako domácího hráče," řekla Černošková.
Na turnaji by mohli startovat také Alex Molčan ze Slovenska, Španěl Roberto Bautista nebo Ital Federico Ciná. Organizátoři mohou udělit také volné karty, jednu z nich už obdržel Mrva. O dalších se ještě rozhodne. "Co se týče účasti dalších českých hráčů, tam to asi nevyjde. Máme ale žádost o volnou kartu od (Thanasiho) Kokkinakise, který se vrací po zranění. V případě neúspěchu v Paříží máme žádost od Alejandra Tabila z Chile. Nemáme to ještě uzavřené a čekáme, jak to dopadne," uvedla Černošková. Kokkinakis se může pyšnit titulem grandslamového šampiona, na který dosáhl v roce 2022 ve čtyřhře na domácím Australian Open po boku Nicka Kyrgiose.
Program vyvrcholí finálovým duelem v neděli 7. června. Před ním se uskuteční zmíněná exhibice. Půjde o reprízu prostějovského finále z roku 2001, kdy Ulihrach porazil Nováka 6:4, 6:7, 6:3. "Do Prostějova pojedu strašně rád. Nebyl jsem tam patnáct, dvacet let. Byla tam výhoda, že na extraligu, na tento turnaj nebo Davis Cup, se hotel nacházel přímo na kurtech. Areál se zvelebil a jsou tam dva nové betonové kurty. Rád se tam vrátím a Jirku uvidím moc rád," doplnil Ulihrach.
