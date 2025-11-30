Tak zůstaň doma, nikdo tě nenutí. Světová pětka reaguje na kritiku Alcaraze či Šwiatekové
Alcaraz, Šwiateková či Taylor Fritz. Zdaleka nejsou jediní, kteří náročnost a délku sezony kritizují. Jsou však mezi těmi nejhlasitějšími. Na program tenisového roku si naopak nechtěl vůbec stěžovat úřadující šampion dvou grandslamů Jannik Sinner.
Mezi kritiky se odmítá zařadit také Auger-Aliassime. Aktuálně pátý hráč světového pořadí naopak poslal svým kolegům, kterým se skladba tenisového kalendáře nelíbí, jasný vzkaz.
"Pokud chcete hrát méně turnajů, tak prostě zůstaňte doma. Nikdo vás nenutí, abyste hráli," uvedl na tiskové konferenci během nedávného Turnaje mistrů.
To ale není tak úplně pravda, protože většina turnajů, které elita absolvuje, jsou povinné. Konkrétně na mužském okruhu musí tenisté v průběhu sezony odehrát čtyři grandslamy a také osm podniků Masters, z nichž většina se koná po dobu 12 dní.
Do žebříčku se počítá celkem 19 akcí a za absenci na některém z povinných podniků se hráči zapíše nula, kterou nemůže ničím nahradit. Pro někoho je prostě takový tenisový rok až příliš dlouhý a náročný. Kromě Alcaraze jej kritizovali například Jack Draper, Alex de Minaur nebo Casper Ruud.
"Upřímně nevím, proč si to neužívají. Myslím si, že kompletně ztratili veškerou perspektivu. Chápu, že můžou být unavení. I já jsem unavený. Ale musíme to brát tak, že máme vlastně štěstí. Já osobně si každý den užívám a po porážce jsem naštvaný maximálně jeden den," řekl Auger-Aliassime.
