Takhle má vypadat exhibice. Alcaraz rozesmál diváky a výhru přenechal domácímu Tiafoeovi

Carlos Alcaraz (22) znovu ukázal, jak moc se dokáže tenisem bavit. Na exhibici v New Jersey předvedl několik skvělých úderů, a nejen při smíšené čtyřhře s Jessicou Pegulaovou (31), Amandou Anisimovovou (24) a Francesem Tiafoem (27) dokázal diváky pořádně rozesmát. Americkému protivníkovi následně podlehl, přesto neztratil svůj tradiční úsměv.
Carlos Alcaraz si exhibici s Francesem Tiafoem užil (@ Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Alcaraz se v neděli poprvé od porážky ve finále Turnaje mistrů představil na kurtu během exhibice v New Jersey. Světová jednička zde byla hlavní hvězdou a společně s Tiafoem a dvěma členkami TOP 10 žebříčku WTA Pegulaovou a Anisimovovou divákům předvedli skvělý tenis a postarali se také o velkou porci zábavy.

Program začal dvouhrou žen a poté přišla na řadu smíšená čtyřhra, kde Španěl spojil síly s aktuální světovou šestkou. Všichni čtyři hráči si exhibici náramně užívali a korunu zápasu nasadil právě Alcaraz, který si při podání své spoluhráčky lehnul na zem u sítě, čímž pobavil všechny diváky v zaplněné aréně i hráče na kurtu. Video se následně stalo hitem internetu.

První hráč světa poté odehrál i zápas s Tiafoem, který se rád baví tenisem a při seriózních zápasech na tour. Společně předvedli utkání plné skvělých úderů a parádiček. Španěl nakonec vítězství přenechal domácímu oblíbenci, který zvítězil až v rozhodujícím supertie-breaku 6:3, 3:6, 10:7.

Alcaraze dnes čeká další exhibiční utkání. V Miami se utká s jedním z nejlepších teenagerů na okruhu Joaem Fonsecou. Brazilec si za poslední rok vybudoval ve světě medií obrovské jméno a přivedl na tribuny mnoho brazilských fanoušků.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
