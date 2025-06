Taková dvojchyba se jen tak nevidí. Německý teenager na sebe zase negativně upozornil

Je mu teprve 17 let a není žádná hvězda. Přesto na sebe už podruhé negativně upozornil a opět plní sociální sítě. Německý talent Diego Dedura-Palomero totiž tentokrát předvedl na challengeru v Polsku takovou dvojchybu, která se rozhodně jen tak nevidí.

Před dvěma měsíci v Mnichově se stal Dedura-Palomero nejmladším hráčem, který získal vítězství na hlavním okruhu. Zaujal však hlavně oslavou tohoto kariérního milníku. Jeho soupeř Denis Shapovalov mu totiž v polovině druhého setu vzdal. Mladší z tenisových bratrů ale ani tak neskrýval svou radost. Vypadalo to spíše na zisk grandslamového titulu než výhru v prvním kole na turnaji úrovně ATP 500.

Za takové chování si vysloužil hlavně kritiku a nepomohlo mu ani vysvětlení, že je nábožensky založený. Nevhodnou oslavu vysvětlil tím, že mu pomohl bůh. A Dedura-Palomero mu nakreslením kříže do antuky, do něhož si poté lehl, chtěl poděkovat.

Fanoušky si rozhodně nezískal ani na probíhajícím challengeru v Poznani. V polském městě zvládl dvoukolovou kvalifikaci, nicméně hned v úvodním zápase hlavní soutěže s Mattéem Martineauem neudržel nervy.

Za stavu 3:6, 0:2 a 15:40 poslal první servis do sítě a ten druhý se ani nesnažil trefit do kurtu. Místo toho, aby se pokusil o postup ještě bojovat, vypálil druhé podání spodem mimo kurt a pustil francouzského soupeře do ještě většího vedení. Zápas nakonec prohrál 3:6, 2:6.

Diego Dedura i jego drugi serwis podczas challengerowego meczu w Poznaniu. #czasnatenis pic.twitter.com/gZgQUfYWC7 — Dawid Żbik (@DawidZbik) June 18, 2025

Dedura-Palomero si může být jistý, že ho nemine pokuta. Za nedostatečné úsilí během zápasu totiž hrozí na challengerech sankce až do výše 20 tisíc dolarů. Na její pokrytí by mu stačil jedině triumf v tomto týdnu.

A pokud už v sekci "Best Efforts" pravidla v tomto roce porušil, může být pokuta i dvojnásobná. Navíc by klidně mohl vyfasovat sankci i za samotné a úmyslné vypálení míčku mimo kurt (maximálně 350 dolarů).