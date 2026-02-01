Takovou podporu jsem nikdy nezažil, říkal dojatý Djokovič. O návratu do Melbourne nemluvil

Pojedenácté bojoval Novak Djokovič (38) o titul na Australian Open. Poprvé odcházel z finálové bitvy jako poražený. Nad jeho síly byl současný vládce světového tenisu Carlos Alcaraz (22), který zvítězil po čtyřsetové bitvě 2:6, 6:2, 6:3 a 7:5. Po zápase srbská legenda ocenila svého přemožitele, svůj případný návrat do Melbourne v příštím roce ale nezmínila.
Novak Djokovič s trofejí za finálovou účast (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Cíl byl jasný. Po skalpu Jannika Sinnera ze semifinále chtěl zdolat i druhého giganta současného tenistu Alcaraze a připsat si tak svůj rekordní 25. grandslamový titul. Nepovedlo se, Djokovič však nezdar přijal s grácií šampiona.

"Píšeš historii tenisu. Přeji ti jen to nejlepší pro pokračování tvé kariéry. Jsi tak mladý, máš toho před sebou ještě tolik. Snad se spolu ještě hodněkrát potkáme," bavila srbská legenda publikum.

Poděkování patří i mému týmu. Nebyla to vůbec snadná cesta. Kdo ví, kolik let mám ještě před sebou, jak dlouho ještě budu moci hrát. Chtěl bych poděkovat i Rafovi. Je hodně zvláštní vidět tě jen v hledišti, moc ti děkuji za tvou účast, dodal Djokovič.

Poděkovat na svém nejúspěšnějším grandslamovém podniku nezapomněl ani fanouškům. "To, vy diváci, jste mi dali takovou podporu, kterou jsem nikdy předtím nezažil. Zkusím vám to v následujících letech vrátit svým tenisem. Ale nedokážu říct, čeho ještě budu schopen. Bůh ví, co se stane zítra, jak dlouho ještě bude pokračovat má kariéra," rozloučil se s fanoušky dojatý Djokovič.

Na rozdíl od svého přemožitele tentokrát Djokovič nezmínil fakt, že by měl v plánu se příští rok do Melbourne vrátit. V předcházejících měsících se však několikrát vyjádřil, že by v kariéře chtěl pokračovat minimálně od olympijských her v roce 2028.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
kecam
01.02.2026 14:55
Nevíte někdo proč už není v týmu Carlita Juan Carlos Ferrero? Nebo se pletu? Dík za info
PTP
01.02.2026 14:58
Ale Mlho, ...
JLi
01.02.2026 14:09
Nádherný úspěch, byť smutný v koncovce smile smile smile
Stippy
01.02.2026 14:01
Marduch
01.02.2026 13:56
Neexistuje nic staršího než dnešní prohra! Ajdemo mladíku, zvítězíme v Paříži!
Stippy
01.02.2026 14:02

Patří sem. GOAT
ChybelJsemVam
01.02.2026 14:19


Já bych si teda přál, aby ukončil kariéru... bylo by to téměř perfektní zakončení.
kecam
01.02.2026 15:00
GaelM
01.02.2026 15:04
Po titulu asi jo, to by bylo dokonalé zakončení (i když si nemyslím, že by to udělal). Takhle po finále vůbec, to by ho strašně hlodalo, že to třeba mohlo ještě někdy jindy vyjít a on to nezkusil.
JLi
01.02.2026 15:04
Nech si o tom zdát.
