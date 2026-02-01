Takovou podporu jsem nikdy nezažil, říkal dojatý Djokovič. O návratu do Melbourne nemluvil
Cíl byl jasný. Po skalpu Jannika Sinnera ze semifinále chtěl zdolat i druhého giganta současného tenistu Alcaraze a připsat si tak svůj rekordní 25. grandslamový titul. Nepovedlo se, Djokovič však nezdar přijal s grácií šampiona.
"Píšeš historii tenisu. Přeji ti jen to nejlepší pro pokračování tvé kariéry. Jsi tak mladý, máš toho před sebou ještě tolik. Snad se spolu ještě hodněkrát potkáme," bavila srbská legenda publikum.
„Poděkování patří i mému týmu. Nebyla to vůbec snadná cesta. Kdo ví, kolik let mám ještě před sebou, jak dlouho ještě budu moci hrát. Chtěl bych poděkovat i Rafovi. Je hodně zvláštní vidět tě jen v hledišti, moc ti děkuji za tvou účast,“ dodal Djokovič.
Poděkovat na svém nejúspěšnějším grandslamovém podniku nezapomněl ani fanouškům. "To, vy diváci, jste mi dali takovou podporu, kterou jsem nikdy předtím nezažil. Zkusím vám to v následujících letech vrátit svým tenisem. Ale nedokážu říct, čeho ještě budu schopen. Bůh ví, co se stane zítra, jak dlouho ještě bude pokračovat má kariéra," rozloučil se s fanoušky dojatý Djokovič.
Na rozdíl od svého přemožitele tentokrát Djokovič nezmínil fakt, že by měl v plánu se příští rok do Melbourne vrátit. V předcházejících měsících se však několikrát vyjádřil, že by v kariéře chtěl pokračovat minimálně od olympijských her v roce 2028.
