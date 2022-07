Teenagerky Palicová a Šalková se na Livesport Prague Open poprvé kvalifikovaly na turnaj WTA!

Barbora Palicová si už letos připsala pár dílčích úspěchů na turnajích ITF, když se pětkrát dostala do semifinále, tři z nich proměnila ve finále a to lednové na antuce v turecké Antalye (ITF W15) přetavila v premiérový triumf.



Ve světovém žebříčku se vyšplhala do čtvrté světové stovky a tomto víkendu dosáhla na další metu. Na domácím Livesport Prague Open si díky divoké kartě potřetí zahrála kvalifikaci turnaje WTA a poprvé dvoukolovým sítem prošla.



18letá Češka se do hlavní soutěže prodrala přes dvě papírové favoritky. V sobotu porazila bývalou 43. hráčku světa Viktórii Kužmovou ze Slovenska a dnes překvapila i proti někdejší 12. tenistce světa Yanině Wickmayerové z Belgie.



V prvním setu Palicová dvakrát nepotvrdila brejk a tak ho získala až v gamu při podání soupeřky. Ve druhém dějství odvrátila za stavu 2-4 tři brejkboly a vyrovnala na 4-4, ale sadu pak stejně ztratila.



Česká hráčka se ale proti 32leté Belgičance nezlomila a dál bojovala o životní úspěch. V rozhodujícím setu favoritce třikrát sebrala podání a nakonec po dvou a půl hodinách boje zvítězila 6-4 4-6 6-2.



"Byl to moc těžký zápas. Jsem strašně ráda, že jsem ho vybojovala, protože každý balón jsem musela hrát na sto procent,“ cituje Palicovou web turnaje livesportpragueopen.cz.

Our first qualifier is Barbora Palicová! We are looking forward to see you in the main part! pic.twitter.com/YHh5c4eWHZ — Livesport Prague Open (@tennispragueopn) July 24, 2022



Dominika Šalková letos na jaře v chorvatském Osijeku poprvé vyhrála turnaj ITF W25 a nyní se podruhé představila v kvalifikaci podniku WTA. Opět za pomoci divoké karty od pořadatelů Livesport Prague Open a už na druhý pokus dvoukolovým sítem prošla. Ve Stromovce předvedla dva obraty proti bývalým hráčkám Top 100.



18letá Šalková v sobotu zdolala 2-6 6-4 6-2 favorizovanou 160. hráčku světa Astru Sharmaovou z Austrálie, přestože prohrávala 2-6 1-3, a připsala si premiérový skalp hráčky Top 250. A dnes přidala druhý, když zdolala 5-7 7-6 6-2 bývalou 54. hráčku světa Nataliu Vichljancevovou.



"Je to neskutečný pocit. Jsem ráda, že jsem zápas otočila a budu si moct zahrát hlavní soutěž. S tímhle jsem před nástupem do kvalifikace určitě nepočítala," cituje Šalkovou web turnaje.



Jméno soupeřek pro premiéru v hlavní soutěži se Palicová a Šalková dozví dnes večer po skončení kvalifikace. Začít mohou proti krajankám Marii Bouzkové či Lindě Noskové, z nasazených hráček na kvalifikantky čekají Rumunka Sorana Cirsteaová, Francouzka Alizé Cornetová a Belgičanka Alison Van Uytvancková.







Mezi 32 elitními tenistkami na Livesport Prague Open, který je pro řadu hráček přípravou před odletem na US Open Series, se tak po odhlášení Petry Kvitové a Karolíny Muchové představí sedm domácích zástupkyň. Barbora Krejčíková vykročí za obhajobou titulu soubojem s Annou Blinkovovou a loňská finalistka Tereza Martincová se střetne s Chloé Paquetovou. Lucie Havlíčková, Nosková a Bouzková čekají na soupeřky z kvalifikace.



Kvůli včerejšímu dešti a posunutému programu vstoupila až dnes do kvalifikace Miriam Kolodziejová, ale ani na pátý pokus v ní nevyhrála. Ve Stromovce 25letá Češka v prvním kole prohrála drtivě dvakrát 1-6 s Izraelku Linou Glushkovou.