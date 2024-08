Tenhle úspěch mi dojde později. Chci si ho teď užít a odpočinout si, řekla olympijská vítězka v mixu Siniaková

Na krátkou dovolenou přiletěla domů do Česka olympijská vítězka ve smíšené čtyřhře Kateřina Siniaková (28). V rozhovoru s novináři na pražském letišti česká tenistka prohlásila, že triumf pod pěti kruhy v Paříži, jehož dosáhla společně s Tomášem Macháčem (23), jí dojde později. Nyní se těší na čas strávený s rodinou.

"Cítím se skvěle. Myslím si, že mi to dojde později. Je to nádherný pocit, mám obrovskou radost, že se mi to povedlo znovu. Jsem hrozně moc ráda, že jsem tentokrát přijela do Čech a strávím pár dní s rodinou. Určitě bude nějaká večeře, oslavička a aspoň strávený čas spolu," uvedla Siniaková.

Na olympiádě získala druhé zlato. Před třemi lety v Tokiu triumfovala po boku Barbory Krejčíkové. S ní letos vypadla ve čtvrtfinále. Siniaková a Macháč vybojovali jednu ze dvou dosavadních českých medailí v Paříži.

SLOVA DOŠLA



Děkujeme! pic.twitter.com/CLvS2pwUKk — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) August 2, 2024

Z francouzské metropole se Siniaková vrátila unavená. "Únava je a vždycky byla, ale je to o to cennější. Dá se to přežít, když se vracíte s takovou nádherou," prohlásila osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové s poukazem na zlatou medaili, kterou měla pověšenou na krku.

Dopřeje si krátké volno

Na rozdíl od triumfu v Japonsku si tentokrát dopřeje krátké volno. "Cítím to, program je náročný. Ať už před olympiádou, nebo teď, co bude. Od finále jsem raketu nedržela, takže je to lepší. Pár dní volna mi pomůže. Doufám, že pak budu připravená," řekla devítinásobná grandslamová vítězka v deblu.

"Řez jsem udělala, zrušila jsem Kanadu. Tentokrát jsem se rozhodla, že tam hrát nechci. Cincinnati už ale pojedu. Bohužel je to krátké volno, ale aspoň ty dva dny," řekla Siniaková. Má v plánu navštívit Olympijský festival v Mostě.

Triumf si vychutnává o to víc, že před třemi v Tokiu kvůli koronavirové pandemii nemohla s fanoušky osobně slavit. "Možná i kvůli tomu jsem zrušila Kanadu. Minule jsem letěla rovnou do Kanady a moc jsem si to neužila. Doufám, že tentokrát to bude příjemnější a trochu víc s fanoušky. Jsem za to ráda," uvedla Siniaková.

Siniaková s Macháčem a jejich zlaté medaile. (@ Profimedia)

Podporu si náramně užívá. "Nádhera. Hrozně moc děkuju, že je tolik fanoušků a že nás sleduje tolik diváků a drží nám palce. Je to hrozně příjemné, když se vrátím, podporují a tleskají," konstatovala Siniaková, jež se od několika desítek lidí na letišti dočkala pokřiku "Děkujeme".

Zlato s Macháčem získali poté, co se před turnajem v osobním životě rozešli. "Skvěle jsme to zvládli. Nejdůležitější je komunikace, jsme profesionálové. Za mě bylo super, že z obou stran jsme to takhle zvládli," podotkla Siniaková. Se "zlatým" parťákem se ale domů nevrátila. "Oslavu si vychutnám za dva," uvedla s úsměvem jedna z nejlepších světových deblistek.