Tenisová elita o Cincinnati: Turnaj se posunul na úplně novou úroveň
"Je to úžasné. Mluvil jsem se všemi hráči a je pro nás velmi zvláštní přijít na místo, kde je všechno nové," řekl Sinner. "Vše se tak moc zlepšilo, hlavně prostor, který máme k dispozici. Uvnitř i venku jsou obrovské prostory. Vnitřní jídelna je mnohem větší a když přijedete dopravou, je to jako v hotelu. Pro tenis jako celek a turnaj je to něco skvělého."
Alcaraz ocenil nové zázemí především pro ženy i muže. "Upřímně řečeno, je to působivé," řekl španělský hráč. "Cítil jsem se jako nováček, jako by to byl můj první rok. Myslím, že to je to, co jsme potřebovali."
Rekonstrukce zahrnuje moderní jídelní a společenské prostory, vnitřní i venkovní relaxační zóny, kavárnu, obří televize, padelové kurty a další atrakce. Jen slova chvály se turnaji dostalo také od dalších hvězd, jako jsou Daniil Medveděv nebo Andrej Rubljov.
Medveděv zdůraznil: "Zázemí je fantastické. V Cincinnati se mi vždycky líbilo, ale teď je to ještě lepší."
V podobném duchu mluvil i Rubljov, finalista z roku 2021. "Turnaj se posunul na úplně novou úroveň. Cincinnati za jeden rok zaznamenalo opravdu obrovské zlepšení," řekl ruský tenista.
Daniel Gálan, přemožitel Víta Kopřivy z prvního kola a Sinnerův úvodní soupeř na turnaji, si nemohl vynachválit i počet tréninkových kurtů – v jižní části areálu je nyní 10 nových kurtů s diváckými místy, celkem jich je 31 oproti loňským 17.
"Máme dostatek kurtů, nemusíme se dělit... Jídlo je velmi dobré, i když jsem vegetarián, což není běžné," řekl Gálan.
Atmosféra v novém zázemí je podle hráčů uvolněná a pohodová. Francouzský deblista Sadio Doumbia budovu pro hráče přirovnal k zábavnímu parku: "Pro mě je to jako Disneyland pro tenisty. Máte tu všechno, co chcete. Jídlo je výborné, posilovna perfektní a je to tu krásné. Můj trenér i já jsme nadšení."
