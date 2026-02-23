Tenisty a turnaje v Mexiku ohrožují nepokoje. Bouzková je v Méridě, Svrčina v Acapulcu
Na mnoha místech zemi zasáhly vlny násilností poté, co mexická vláda v neděli oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, drogového bosse přezdívaného El Mencho. Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, dnes byla v několika státech zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli.
Ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do některých regionů včetně státu Guerrero, ve kterém pobřežní město Acapulco leží. Tenisová veřejnost volá po tom, aby byli všichni hráči včetně Svrčiny a Bouzkové evakuováni pryč ze země.
"Jsme v neustálém kontaktu a komunikujeme s federálními, státními a lokálními úřady, situaci koordinujeme. Cílem je zajistit, aby byla dodržována zavedená bezpečnostní opatření," uvedli pořadatelé turnaje v Acapulcu.
Úřady mají informace o násilnostech ve 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale. Současná situace vyvolává obavy i směrem k šampionátu, který začne za necelé čtyři měsíce. V Guadalajaře se mají hrát čtyři zápasy, dalšími mexickými dějišti budou Monterrey a metropole Mexiko City, kde se 11. června uskuteční zahajovací zápas mezi domácím výběrem a Jihoafrickou republikou.
Přímo v Guadalajaře také plánují podle agentur mít základnu reprezentace Koreje a Kolumbie. Na jiných místech v zemi chtějí během turnaje přebývat týmy Uruguaye a Portugalska.
Po vzniku nepokojů v neděli mexický fotbalový svaz odložil několik utkání první a druhé fotbalové ligy. Mimo jiné v Queretaru, kde mexická reprezentace má ve středu nastoupit k přípravnému utkání s Islandem.
evakuace je totální nesmysl
hráči tam jednou dobrovolně a mohou se řídit instrukcemi min. zahr.
nikdo jim nebrání se odhlásit a odjet ze země
svéprávný člověk si dokáže informace vyhledat sám
všichni dělají (vč. nýmandů ze sociálních sítí), že Mexiko je bezpečné, ale ročně je tam zabito 20 tis. lidí kvůli válkám kartelů