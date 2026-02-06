Těžko uvěřitelné čekání skončilo. Raducanuová zastavila ukrajinskou bojovnici a je ve finále

WTA KLUŽ - Emma Raducanuová (23) si teprve podruhé v kariéře zahraje finále na nejvyšším okruhu. Skoro pět let po šokujícím triumfu na US Open. Bývalá členka TOP 10 přemohla na menším halovém podniku v Kluži 7:5, 3:6, 6:3 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou. V souboji o titul vyzve domácí Soranu Cirsteaovou.
Emma Raducanuová je teprve podruhé v kariéře ve finále (© FLAVIU BUBOI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Raducanuová – Olijnykovová 7:5, 3:6, 6:3

Je to jen těžko uvěřitelné. Raducanuová z kvalifikace ovládla US Open 2021 a tento počin bude navždy jedním z největších šoků v tenisových dějinách. Na další finálovou účast ovšem britská hvězda čekala až do dnešního dne.

Do závěrečného kola na nejvyšším okruhu dokázala znovu a teprve podruhé v kariéře postoupit až ve slabší konkurenci na dvěstěpadesátce v Kluži. Zatímco předchozí tři zápasy zvládla celkem suverénně, v semifinále s Olijnykovovou, která v posledních týdnech kritizovala ruské a běloruské tenisty i Maďarku Annu Bondárovou, strávila na kurtu bezmála tři hodiny.

Jako bývalá světová desítka a momentálně 30. žena pořadí rozhodně nepůsobila. Úvodní set doservírovala až na druhý pokus a po více než dvou hodinách boje musela do rozhodující sady, ačkoli dvakrát vedla o set a brejk. V závěrečném dějství navíc likvidovala manko brejku.

Raducanuová se po zmíněném prvenství na americkém grandslamu okamžitě stala obrovskou hvězdou. Na senzační triumf však dosud nenavázala a nic na tom nebude měnit ani případné prvenství na takto malém turnaji, na kterém nestartuje žádné další výraznější jméno.

V jediném předchozím finále na hlavním okruhu si poradila ve dvou setech s Leylah Fernandezovou a v Kluži bude čelit domácí Cirsteaové, kterou požene publikum. Rumunka, jež absolvuje svou poslední sezonu v kariéře, prošla do souboje o titul bez ztráty setu.

Cirsteaová zaútočí na svůj čtvrtý titul na akcích WTA. Raducanuové, která v posledních letech velmi často laborovala se zraněními a střídá trenéry jako na běžícím páse, může oplatit porážku z Wimbledonu 2021, kde ve třetím kole došlo na jejich jediné předchozí střetnutí.

Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
