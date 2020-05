Thiem: Pauzu beru jako extra odpočinek. Pracuju hlavně na psychice, motivaci hledám ve vzpomínkách

I když byla sezona přerušena krátce poté, co si zahrál finále na Australian Open a ve chvíli, kdy se chystal obhajovat titul na Masters 1000 v Indian Wells, hledá Dominic Thiem v současné situaci pozitiva. Je to pro nás všechny na okruhu stejné a osobně to beru jako vítaný odpočinek, řekl šestadvacetiletý Rakušan v rozhovoru pro Times of India. Třetí hráč světa mluvil také o tom, v čem teď hledá motivaci, o důležitosti psychické kondice či trávení volného času.

Jak těžké je teď udržet tréninkový plán během přerušené sezony?

Jsem v pohodě. Situace je samozřejmě zcela nová, ale snažím se z toho vzít to nejlepší. Každý den se motivuju cíli, které mám před sebou. Také se snažím vzpomínat na nejkrásnější a nejlepší zážitky, které jsem na kurtech zažil. Tím posledním neuvěřitelným zážitkem bylo Australian Open, což není tak dávno. Motivuju tím sám sebe trénovat každý den na sto procent.



Je nějaká konkrétní část hry, na které v této době speciálně pracuješ, aby z tebe byl ještě nebezpečnější hráč?

Myslím, že extrémně důležitá je psychická odolnost. Zejména na grandslamech v dlouhých pětisetových zápasech. Během pravidelného tréninkového procesu tak pracuju i na psychice. Pokud dokážu dosáhnout svého výkonu po dobu více než čtyř hodin v tréninku, bude pak pro mě jednodušší využít své silné stránky i během zápasu.



Fyzička je také velmi důležitá, protože pokud vím, že jdu do zápasu v top formě a jsem připravený odehrát bez problémů čtyři až pět hodin, tak jsem na tom také psychicky velmi dobře.



Jak náročný bude pro tebe a většinu tenistů návrat na kurty po této pauze?

Samozřejmě je to těžké. Bude to mít masivní dopad na zbytek sezony, ale pro každého z nás to bude stejné. Takže se všichni budeme muset přizpůsobit. Musíme čekat a uvidíme, kdy se začne hrát. Až poté se svým týmem vymyslíme plán, jak se optimálně připravit a naprogramovat zbytek sezony.



Jak si udržuješ psychickou pohodu, když nemůžeš sportovat a možná si teď na vrcholu?

V životě jsem u tenisu už tak dlouho, že pro mě není tak složité si udržet formu. Od chvíle, kdy mohu znovu trénovat s míčkem, se ten pocit pro hru vrací velmi rychle. Před dalším turnajem máme před sebou ještě dlouhou pauzu, takže bude dost času se vrátit zpět do formy.



Tenisté často komunikují na sociálních médiích, jako třeba na Instagramu. Mluvil jsi v této době s někým z kamarádů na okruhu, nebo se držíš spíše jen sám se sebou?

Moje každodenní rutina je v tuto chvíli docela neobvyklá. Každý den spím relativně dlouho, pak je čas na kondiční trénink - trup, záda, střed těla, nohy. Co jde, dělám doma. Pak se také snažím jít každý den běhat. Většinou skončím kolem 17. až 18. hodiny. Pak jen odpočívám na gauči, dívám se na televizi, telefonuju a hraju s přáteli na PlayStationu.



Na začátku roku to vypadalo, že tohle bude tvoje zlomová sezona. Cítíš, že ti tahle pauza ublíží, protože jsi na vrcholu své hry?

Já tuhle pauzu beru spíše jako extra odpočinek. Obnovení sil a vypnutí je stejně důležité, jako trénování. A hlavně návrat domů je pro mě strašně důležitý, protože se tu zotavuju nejrychleji, hlavně psychicky.