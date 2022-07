Thiem se pomalu rozjíždí, vítězně začal i v Kitzbühelu

Dominic Thiem se loni herně i výsledkově trápil. V červnu si navíc na trávě na Mallorce po pádu poranil zápěstí a devět měsíců nehrál.



Na kurty se vrátil letos v březnu a dlouhá pauza se výrazně podepsala na jeho hře. Bývalý třetí hráč světa sbíral jednu porážku za druhou i proti papírově slabším soupeřům. Včetně challengeru prohrál sedmkrát v řadě.



Až na začátku července po 419 dnech ukončil čekání na výhru a ta mu dodala sebevědomí. Během posledních čtyř týdnů počtvrté, z toho potřetí na okruhu ATP, zvládl své úvodní vystoupení.



Po čtvrtfinále v Bastadu a semifinále ve Gstaadu zahájil vítězně i domácí antukový podnik ATP 250 v Kitzbühelu. Rakouský šampion z roku 2019 odstartoval výhrou 6-4 6-2 nad lucky loserem Alexanderem Ševčenkem, jenž v kvalifikaci vypadl s Vítem Kopřivou.



"Musím přiznat, že jsem byl před zápasem hodně nervózní. Hrát před domácími fanoušky je vždy svazující, ale když jsem nastoupil na kurt, začal jsem si to užívat a jsem moc rád, že jsem hrál dobrý tenis a zvítězil," pochvaloval si vítěz US Open z roku 2020 Thiem.







Ve druhém kole 28letý Thiem, jediný bývalý šampion v pavouku, narazí na krajana Sebastiana Ofnera. Ten po obratu zdolal 1-6 7-5 7-5 francouzského veterána Richarda Gasqueta, který měl být původně před změnou losu prvním soupeřem Thiema.



Vstup do soutěže zvládli oba poražení finalisté posledních dvou ročníků. Němec Yannick Hanfmann postoupil po skreči domácího Geralda Melzera a Španěl Pedro Martínez si poradil s Chilanem Nicolasem Jarrym.



Nejvýše nasazeným hráčem jednoho ze dvou posledních letošních turnajů ATP na antuce je po odhlášení Caspera Ruuda a Mattea Berrettiniho Španěl Roberto Bautista.



Posledního českého zástupce ve hře Jiřího Lehečku ve středu čeká druhé kolo proti Portugalci Joau Sousovi.

• ATP 250 KITZBÜHEL •

Rakousko, antuka, 534.555 eur

úterní výsledky (26. 07. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Martínez (7-Šp.) - Jarry (Chile) 7-6(4) 6-3 Andújar (Šp.) - Sonego (9-It.) 6-4 3-6 7-6(4) Ofner (Rak.) - Gasquet (10-Fr.) 1-6 7-5 7-5 Thiem (Rak.) - Ševčenko (Rus.) 6-4 6-2 Hanfmann (Něm.) - Melzer (Rak.) 6-4 1-1 skreč M.