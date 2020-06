Thiem, Zverev, Dimitrov a Bartyová souhlasí s Djokovičem ohledně US Open. Ty podmínky jsou opravdu přísné

Pořadatelé US Open chtějí letošní ročník svého grandslamového turnaje uskutečnit za každou cenu a zřejmě budou muset zavést velmi přísné podmínky, aby dostali zelenou. S těmi nesouhlasí světová jednička Novak Djokovič, a dokonce uvažuje, že obvykle závěrečný grandslam sezony vynechá. Zda do New Yorku za takových podmínek cestovat, si nejsou jistí ani Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov či ženská světová jednička Ashleigh Bartyová.

Bydlet v hotelu u letiště, během volna trávit čas jen tam a nesmět nikam jinam, podstupovat časté testy na koronavirus, možnost vzít si do areálu ve Flushing Meadows jen jednoho člověka, hrozba 14denní karantény po příletu do New Yorku, omezený přístup do areálu US Open... to jsou některé z možných opatření, která budou muset pořadatelé newyorského grandslamu zavést, aby se letošní ročník mohl uskutečnit.

Podle Djokoviče jsou takové podmínky extrémní, proto zvažuje, že letošní ročník vynechá. Souhlasí s ním i další tenisové hvězdy. "Všechna tato opatření jsou velmi přísná. Myslím si, že se budou muset poupravit, aby mělo smysl tam vůbec jet," uvedl třetí hráč světa Dominic Thiem.

Názor sdílí i Alexander Zverev. "Pokud budeme mít možnost hrát, tak je to skvělé. Za takových podmínek se ale hodně hráčů bude cítit nepohodlně. To je můj názor. Každopádně nezáleží na nás hráčích, US Open si tohle musí rozhodnout samo."

Thiem i Zverev vidí stejně jako Djokovič problém v tom, že si hráč do areálu může vzít jen jednoho člověka. Thiem upozornil na to, že obzvláště grandslamové turnaje jsou fyzicky náročné a hráč si bude muset vybrat, zda s sebou vezme kouče nebo fyzioterapeuta.

Thiem a Dimitrov se shodli na tom, že se rozhodnou až poté, co pořadatelé oznámí svůj verdikt. Ten se očekává v nejbližších dnech, možná už dnes. "Nikdo neví, co bude, situace se může zlepšit, nebo taky ne. Počkáme, s čím pořadatelé přijdou, pak se rozhodneme."

O účasti na US Open nepochybují jen Djokovič, Thiem, Zverev či Dimitrov, ale také například Rafael Nadal, Richard Gasquet, Simona Halepová nebo světová jednička Ashleigh Bartyová.

"I já mám pochybnosti. Chápu, že turnaje už se chtějí rozběhnout, ale bezpečnost všech musí mít prioritu," uvedla čtyřiadvacetiletá rodačka z Queenslandu pro agenturu AP. Opatrný postoj drží i přesto, že se sama návratu na kurty nemůže dočkat a těší se na obhajobu titulu na Roland Garros, které bylo kvůli koronaviru přeloženo z května na podzim. "Nejprve se ale musíme ujistit, že to bude bezpečné. Nejen pro mne, ale pro celý můj tým," dodala Bartyová.

Sezona je momentálně přerušena do konce července. Hlavní soutěž US Open má vypuknout v poslední srpnový den.