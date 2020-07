Tiafoe měl po vítězném zápase v Atlantě proti Querreymu pozitivní test na Covid-19

"Bohužel jsem měl pozitivní test na Covid-19 a musím se proto tento týden odhlásit z All-American Team Cup v Atlantě. Poslední dva měsíce jsem trénoval na Floridě a ještě před týdnem jsem tam měl negativní test." oznámil Tiafoe na sociálních sítích.



"Na začátku příštího týdne mám naplánovaný druhý test. Ale už jsem zahájil karanténní opatření, jak mi doporučili lékaři tady v Atlantě. I když z toho nejsem nadšený, tak zdraví a bezpečnost je i nadále nevyšší prioritou," dodal.



Dvaadvacetiletý Američan o pozitivním testu informoval jen krátce poté, co v Atlantě vstoupil vítězně do turnaje All-American Team Cup. Aktuálně 81. hráč světa porazil 6-4 7-6 krajana Sama Querreyho a získal tak jediný bod svého týmu ze čtyř duelů.



Následně totiž Tennys Sandgren udolal Tommyho Paula, John Isner přehrál 6-4 6-3 Taylora Fritze a Steve Johnson si poradil s Reillym Opelkou.



All-American Team Cup je první větší tenisovou akcí v USA, na kterou smějí diváci. Turnaj bude navzdory pozitivnímu testu Tiafoea pokračovat i v dalších dvou dnech, pouze se změnou v sestavě - Tiafoea nahradí Christopher Eubanks.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo — Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020



"Frances Tiafoe byl stejně jako ostatní tenisté před, nebo po příletu do Atlanty testován a prošel denním měřením teploty. Po zápase ale vykazoval příznaky nemoci a další test už měl pozitivní," prohlásil ředitel turnaje Eddie Gonzalez.



"Tiafoe ihned opustil místo konání turnaje a nezúčastní se jeho zbývající části. My jsme okamžitě po zjištění těchto informací začali důsledně čistit a dezinfikovat prostory stadionu a přijali jsme protokoly pro trasování a upozornění jednotlivců, kteří byli vystaveni hrozbě nákazy. Zdraví a bezpečnost všech účastníků a zaměstnanců je i nadále naší nejvyšší prioritou a my budeme dál prosazovat všechny pokyny místních zdravotníků," dodal Gonzalez.



Vrcholem amerického tenisového léta bude US Open od 31. srpna do 13. září. Kvůli obavám z šíření koronaviru nebudou do areálu Flushing Meadows smět diváci a tenisté budou žít prakticky v bublině.



Tiafoe je celkově šestým tenistou ze širší světové špičky, který měl pozitivní test na koronavirus. Před dvěma týdny na balkánské Adria Tour se nakazili čtyři tenisté včetně světové jedničky Novaka Djokoviče. Pozitivní test měli také jeho krajan Viktor Troicki, Chorvat Borna Čorič a Bulhar Grigor Dimitrov.



Vůbec prvním známým nakaženým tenistou byl už v březnu Brazilec Thiago Seyboth Wild, jenž jen o tři týdny dříve v chilském Santiagu slavil první titul na okruhu ATP.

Frances Tiafoe, who was playing this event, tests positive for coronavirus. The competition will continue. https://t.co/zBWEvGgq6T — José Morgado (@josemorgado) July 4, 2020