Tiafoe si letos už podruhé vyšlápl na Tsitsipase

Stefanos Tsitsipas od červnového Roland Garros, na kterém ve svém prvním grandslamovém finále neudržel vedení 2-0 proti Novaku Djokovičovi, nevyhrál víc jak tři zápasy po sobě. A navíc 7 z 8 porážek bylo s hráči mimo Top 20.



Dvakrát za tu dobu nestačil na Francese Tiafoea. Po nezdaru v prvním kole Wimbledonu prohrál se 49. hráčem světa také dnes ve druhém kole halového turnaje ve Vídni, kde skončil ve stejné fázi turnaje i loni.



Nejvýše nasazený Řek začal lépe a získal první set. Ve druhém ale za stavu 3-4 nabídl první brejkboly, při třetím zaváhal a musel do třetí sady. V ní si sice vypracoval vedení 3-0, jenže pak ztratil pět gamů v řadě a nakonec prohrál 6-3 3-6 4-6.



"Porazit Stefanose je cenný skalp a mně se to letos povedlo už podruhé. Jsem rád, že jsem ve třetím setu dokázal najít způsob, jak otočit nepříznivý vývoj. Nevypadalo to se mnou dobře, ale pořád jsem bojoval a vyplatilo se," řekl Tiafoe.



23letý Američan se o první letošní semifinále na okruhu ATP utká s Diegem Schwartzmanem (h2h 0-2), s nímž už letos dvakrát prohrál 1-2 na sety. Argentinský tenista dnes udolal 7-6 4-6 6-2 Francouze Gaëla Monfilse.







Nezaváhal druhý nasazený Alexander Zverev, i když také on musel do tří setů. Australana Alexe de Minaura porazil 6-2 3-6 6-2 , vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5-1 a ve 24 letech zaznamenal jubilejní 300. výhru.



Ve čtvrtfinále světovou čtyřku Zvereva čeká Félix Auger-Aliassime (h2h 3-1), jemuž může oplatit vyřazení z letošního Wimbledonu. Kanadský mladík dnes udolal 2-6 7-6 6-4 sedm zápasů neporaženého senzačního vítěze podniku Masters 1000 v Indian Wells Camerona Norrieho, přestože na returnu získal první fiftýn až na 31. pokus a v tie-breaku druhé sady čelil za stavu 3-6 třem mečbolům v řadě.



Casper Ruud zdolal 7-5 4-6 6-4 Itala Lorenza Sonegu, který loni v rakouské metropoli senzačně vyřadil Novaka Djokoviče a prohrál až ve finále, a již počtrnácté v sezoně postoupil do čtvrtfinále.



V něm 22letého Nora čeká odveta za loňské vyřazení proti o dva roky mladšímu Janniku Sinnerovi (h2h 0-1), s nímž soupeří o postup na Turnaj mistrů. 20letý Ital na podzim v deseti zápasech na halových turnajích ATP v Evropě neztratil ještě ani set. Šampion ze Sofie a Antverp v jediném dvousetovém utkání dne porazil 6-4 6-2 domácího Dennise Novaka a zaznamenal šestou výhru v řadě.

• ATP 500 VÍDEŇ •

Rakousko, tv. povrch / hala, 1.974.000 eur

čtvrteční výsledky (28. 10. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Tiafoe (USA) - Tsitsipas (1-Řec.) 3-6 6-3 6-4 Zverev (2-Něm.) - De Minaur (Austr.) 6-2 3-6 6-2 Ruud (4-Nor.) - Sonego (It.) 7-5 4-6 6-4 Auger-Aliassime (6-Kan.) - Norrie (Brit.) 2-6 7-6(6) 6-4 Sinner (7-It.) - Novak (Rak.) 6-4 6-2 Schwartzman (8-Arg.) - Monfils (Fr.) 7-6(5) 4-6 6-2