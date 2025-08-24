Tipujeme US Open: Nejdál dojdou Muchová a Lehečka. Triumf Sheltona, Zvereva či Ósakaové?
Jakub Hájek, redaktor TenisPortal
Vítěz dvouhry mužů: Jannik Sinner
U Sinnera bude záležet především na fyzické kondici. Po skreči v Cincinnati podle mého udělá vše pro to, aby byl co nejlépe připravený na obhajobu titulu. Na tvrdém povrchu je bezpochyby nejlepším hráčem současnosti. Pokud by ovládl i US Open, byl by letos velmi blízko kalendářnímu grandslamu, když na French Open neproměnil mečboly.
Vítězka dvouhry žen: Aryna Sabalenková
Sabalenková ještě letos nevyhrála grandslam a bude si chtít spravit chuť po třísetových porážkách na předchozích majorech. Proto bude mít obrovskou motivaci vyhrát a obhájit titul. V New Yorku se jí v posledních letech daří a stále je podle mě právem světovou jedničkou.
Největší překvapení muži: Giovanni Mpetshi Perricard
Největší překvapení ženy: Taylor Townsendová
Nejlepší český výkon muži: Jiří Lehečka a Jakub Menšík
Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová
Pavel Novotný, redaktor TenisPortal
Vítěz dvouhry mužů: Alexander Zverev
Po nepovedeném Wimbledonu se z tenisového dění na čas stáhl, v Cincinnati však ukázal, jak mu přestávka od tenisu prospěla. Nebýt zdravotních problémů mohl v semifinále potrápit Carlose Alcaraze mnohem víc. Během krátké přestávky řešil své psychické problémy s odborníky, čas trávil s rodinou, začal spolupracovat i se strýcem Rafaela Nadala Tonim. To vše mu pomohlo vrátit se do psychické pohody. Na US Open si před pěti lety zahrál finále, útok z Alcarazova a Sinnerova stínu pro něj může být tím ideálním, jak získat svůj první grandslamový titul.
Vítězka dvouhry žen: Naomi Ósakaová
Vrací se do staré formy. Ósakaová to jasně ukázala na Masters v Montrealu, kde cestou do finále ztratila jediný set. V New Yorku získala svůj první grandslamový titul v roce 2018, o dva roky později přidala ještě jeden. Daří se jí tady. Pozornost navíc bude upřená na jiné hvězdy, což může někdy poněkud psychicky méně odolné tenistce vyhovovat. Pokud Japonka udrží koncentraci a bude si věřit, může pomýšlet na zisk pátého kariérního grandslamového titulu.
Největší překvapení muži: Jenson Brooksby
Největší překvapení ženy: Dajana Jastremská
Nejlepší český výkon muži: Jiří Lehečka
Nejlepší český výkon ženy: Tereza Valentová
Ondřej Jirásek, redaktor TenisPortal
Vítěz dvouhry mužů: Jannik Sinner
Sinner prožívá od podzimu 2023 naprosto fantastické a životní období, v němž dominuje zejména na betonech. Kdyby proměnil mečboly na nedávném French Open, mohl by teď v New Yorku útočit na kalendářní Grand Slam. Pod tak enormním tlakem jako Novak Djokovič v roce 2021 nebude, což by mu mohlo usnadnit obhajobu loňského triumfu. Na betonech mu mohou konkurovat pouze Djokovič a Carlos Alcaraz, kteří jsou ve druhé polovině pavouka. Pokud nebude po skreči v Cincinnati nijak zdravotně limitován, tak si lze jen těžko představit, že nedojde alespoň do finále.
Vítězka dvouhry žen: Iga Šwiateková
Z kvarteta největších favoritek je na tom momentálně jasně nejlépe Šwiateková. Aryna Sabalenková ani Coco Gauffová nemají ideální formu a Jelena Rybakinová už nějakou dobu postrádá dostatečnou psychickou odolnost na grandslamový triumf a selhává v závěrečných kolech. Je vidět, že se polská hvězda po prvenství ve Wimbledonu dost uvolnila. I díky tomu bez ztráty setu ovládla poslední velkou generálku v Cincinnati. Šwiatekové z největších favoritek věřím nejvíc. Na druhou stranu by mě nepřekvapil nečekaný triumf, který předvedla třeba Madison Keysová v lednu v Austrálii.
Největší překvapení muži: Flavio Cobolli
Největší překvapení ženy: Emma Raducanuová
Nejlepší český výkon muži: Jiří Lehečka
Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová
Tomáš Rambousek, redaktor Livesport Zpráv
Vítěz dvouhry mužů: Ben Shelton
Čekání Ameriky na svého vítěze mužské dvouhry už trvá 22 let, a i když letos jako vládci sezony vypadají Alcaraz se Sinnerem, věřím že v New Yorku se letos může stát překvapení. Mohlo by pomoci i publikum, které požene Fritze nebo Sheltona. A právě Shelton má solidní los a stále větší sebevědomí.
Vítězka dvouhry žen: Aryna Sabalenková
Stále je nejsilnější hráčkou na okruhu. A i když ji trochu v průběhu sezony srážely nezdary v závěrečných kolech velkých turnajů, nemyslím, že letos zůstane bez grandslamu. Má vcelku jednoduchý los a první větší zkouška ji čeká až ve čtvrtfinále. Myslím, že je připravená loňský titul obhájit.
Největší překvapení muži: Joao Fonseca
Největší překvapení ženy: Victoria Mboková
Nejlepší český výkon muži: Jiří Lehečka
Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová
A jaké jsou vaše tipy v těchto kategoriích?
