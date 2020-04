Tohle mělo být tajné, odpověděla Serena na Federerův návrh spojit ATP a WTA. Poté odpověď smazala

Pokud nás tenisté nevodí za nos, tak je jasné, že se spojení obou organizací plánuje už nějakou dobu. Dlouho se však o ničem veřejně nevědělo a tenisté v hráčských radách i vedení ATP a WTA úspěšně tajili, že mají něco takového za lubem.

Vše začalo středečním příspěvkem Federera na Twitteru. "Docela by mě zajímalo... jsem jediný, kdo si myslí, že teď je ten správný čas spojit mužský a ženský tenis? Samozřejmě nemluvím o tom, že by ženy a muži hráli proti sobě, ale o spojení ATP a WTA do jedné organizace. Musím totiž s některými z vás souhlasit, že je matoucí, když muži a ženy mají oddělený systém žebříčků, jiná loga, jiné oficiální stránky nebo jiné kategorie turnajů."

K příspěvku Federera se vyjádřil i jeho slavný krajan Stan Wawrinka. Podle trojnásobného grandslamového šampiona se nejednalo o obyčejný příspěvek, ale o odhalení něčeho ze zákulisí tenisového světa. A ukazuje se, že měl pravdu.

Přišla totiž i reakce od člena hráčské rady Vaska Pospisila, který spekulace vlastně v odpovědi na Federerův tweet potvrdil. "Skvělý nápad. ATP na tom pracuje od ledna."

Měl ale Federer tu roli, aby se dosud utajovaná informace dostala na povrch? Nad tím visí velký otazník, protože se objevila nová informace, respektive reakce nejúspěšnější aktivní tenistky Sereny Williamsové. "Tahle informace byla tajná a ještě se neměla dostat ven," napsala tenisová ikona v reakci na Federerův příspěvek. Tu poté smazala. Zřejmě se mělo jednat o soukromou zprávu Federerovi, nikoli odpověď, kterou uvidí každý.

Veřejně se o možném spojení ATP a WTA ještě před několika hodinami nevědělo, i když to mohly některé komentáře šéfa ATP Andrey Gaudenziho naznačovat. "Tenis má teď velkou příležitost, pokud budeme pracovat jako jedna skupina. Tahle krize nás může buď ještě více rozdělit, nebo nás navždy spojit. Doufám v to druhé," uvedl Gaudenzi v jednom z rozhovorů.