Toni Nadal kritizuje Alcaraze: Kdyby tohle udělal Rafa, nelíbilo by se mi to

Carlos Alcaraz (22) dokázal hned na svém prvním turnaji po rozchodu s dlouholetým trenérem Juanem Carlosem Ferrerem triumfovat. Navíc na Australian Open jako nejmladší muž zkompletoval kariérní Grand Slam. Proslov španělského supertalentu po prvenství v Melbourne Parku se ovšem nelíbil Tonimu Nadalovi (64), strýcovi legendárního Rafaela Nadala.
Carlose Alcaraze kritizoval legendární Toni Nadal (© IZHAR KHAN / AFP)

Šokující rozchod Alcaraze s Ferrerem, který aktuální světovou jedničku dovedl k většině kariérních úspěchů, v tenisovém světě stále rezonuje. Zase se o něm začalo mluvit ve spojitosti s vyjádřením Toniho Nadala.

Strýc legendárního Rafaela Nadala vzkázal majiteli sedmi grandslamových trofejí a čerstvému držiteli kariérního Grand Slamu, že by neměl zapomínat. Opomenutí Ferrera v proslovu po triumfu na Australian Open dokonce zkritizoval.

"Je správné chválit svého trenéra, ale musíte vzpomenout i na toho dalšího," řekl Nadal pro rádio Onda Cero. "Jsem si jistý, že Samuel López (aktuální kouč Alcaraze) udělal za ty dva měsíce skvělou práci, ale Carlos nesmí zapomínat na to, že ho roky vedl Ferrero."

Konec spolupráce Alcaraze s Ferrerem překvapil celý tenisový svět. Španěl měl za sebou nejlepší sezonu kariéry a kolem této situace se vyrojila řada spekulací. Nakonec to vypadá tak, že Ferrero rozhodně tým opustit nechtěl. "Nevím, jak jeho spolupráce s Ferrerem skončila, ale když Carlos říká takové věci, tak mi to nedělá dobře a jsem z toho smutný," uvedl Nadal.

Pro srovnání zmínil svého synovce Rafaela, majitele 22 grandslamových trofejí. "Nelíbilo by se mi, kdyby tohle Rafa udělal hned po konci naší spolupráce a mluvil takhle o Carlosovi Moyovi."

Alcaraz: Ferrero? Bylo jasně vidět, že je potřeba změna

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
