Transgender tenistky? Jsou to biologičtí muži, nebylo by to fér, říká světová jednička
Čtyřnásobné grandslamové šampionky Sabalenkové se na ožehavé téma transgender sportovkyň zeptal novinář Piers Morgan. "To je těžká otázka. Nic proti nim nemám. Ale mám pocit, že pořád mají obrovskou výhodu oproti ženám, a myslím si, že není pro ženy fér, aby čelily v podstatě biologickým mužům. Žena pracuje celý život, aby se dostala na hranice svých možností, a pak by musela čelit muži, který je biologicky mnohem silnější," řekla Běloruska.
Sama se chystá na "Souboj pohlaví", 28. prosince odehraje exhibiční duel s australským tenistou Nickem Kyrgiosem. Ten postoj Sabalenkové vůči transgender tenistkám sdílí. "Myslím, že udeřila hřebíček na hlavičku," prohlásil.
Nejznámější transgender tenistkou je Renée Richardsová, která hrála na ženském profesionálním okruhu v letech 1977 až 1981. Později trénovala českou rodačku a osmnáctinásobnou grandslamovou šampionku Martinu Navrátilovou. Ta nyní veřejně vystupuje proti začleňování transgender sportovkyň do ženské kategorie.
V současné době o tom rozhodují jednotlivé mezinárodní sportovní federace. Například Světová atletika zakazuje start v ženských soutěžích transgender ženám, které prošly mužskou pubertou. Právě v dospívání totiž získávají velkou výhodu v rozvoji svalů a kostí, která se pozdější změnou pohlaví nemění.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře