Trápení Siniakové nekončí. Deblová královna nestačila na ruskou hrozbu a vypadla v prvním kole
Samsonovová – Siniaková 6:3, 7:5
Siniaková se v minulosti se Samsonovovou utkala třikrát a pokaždé s ní sehrála rozhodující set. Už potřetí se střetly právě v Bad Homburgu a česká tenistka měla navrch v roce 2023 i předloni. Tentokrát ale recept na nevyzpytatelnou ruskou protivnici nenašla.
Samsonovová prožívá hodně mizernou sezonu, nicméně pokud má svůj den, stále dokáže porazit kohokoli na tour. A platí to i pro rychlé travnaté kurty, na kterých v minulosti triumfovala v Berlíně a Hertogenboschi.
Rodačka z Hradce Králové měla nejhorší možný vstup do utkání. Hned v úvodním gamu si prohrála servis, na returnu se za celý set nedostala k brejkbolu a první dějství uzavřela dalším ztraceným podáním.
Druhá sada byla podstatně vyrovnanější, i když to zpočátku vypadalo na další jednoznačný set. Siniaková nevyužila dva brejkboly po sobě za stavu 1:1 a pak opět zaváhala na vlastním servisu. Češce se mohl podařit rebrejk, jenže Samsonovová brejkbol s přehledem odvrátila a po maratonském gamu zvýšila své vedení na 4:1.
Siniaková ale přece jen naději na obrat vykřesala, když zařídila srovnání na 4:4. Následně vedla 30:0 na returnu a měla brejkbol, ale Samsonovová nepříznivý vývoj otočila a sérii prohraných gamů zastavila. Češka následně ustála kritický game a přes shodu dorovnala na 5:5.
Další dva gamy však patřily ruské soupeřce. Siniaková za stavu 5:6 vyrobila příliš mnoho chyb a pustila Samsonovovou do vedení 40:0 se třemi mečboly v řadě. Zápas zakončila hned při prvním mečbolu další dvojchybou v této hře.
Siniaková letos sbírá úspěchy pouze ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře dobyla tři podniky Masters po sobě a ovládla mimo jiné i grandslamové French Open. Ve dvouhře však v sezoně 2026 stále nebyla ani ve čtvrtfinále. Nedočká se ho ani v oblíbeném Bad Homburgu, kde v roce 2023 triumfovala a finále hrála také před pěti lety.
Samsonovovou čeká ve druhém kole souboj s nasazenou trojkou a světovou osmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Z českých tenistek budou hrát hlavní soutěž ještě Karolína Muchová a Linda Nosková.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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