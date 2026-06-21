Trápení Siniakové nekončí. Deblová královna nestačila na ruskou hrozbu a vypadla v prvním kole

DNES, 13:08
Aktuality 7
WTA BAD HOMBURG - Pro Kateřinu Siniakovou je Bad Homburg jedním z nejoblíbenějších turnajů. Letošní start však bývalá šampionka zakončila hned v prvním kole po porážce 3:6, 5:7 s nevyzpytatelnou ruskou soupeřkou Ljudmilou Samsonovovou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Samsonova Liudmila
Kateřina Siniaková skončila na oblíbeném turnaji hned na úvod (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Samsonovová – Siniaková 6:3, 7:5

Siniaková se v minulosti se Samsonovovou utkala třikrát a pokaždé s ní sehrála rozhodující set. Už potřetí se střetly právě v Bad Homburgu a česká tenistka měla navrch v roce 2023 i předloni. Tentokrát ale recept na nevyzpytatelnou ruskou protivnici nenašla.

Samsonovová prožívá hodně mizernou sezonu, nicméně pokud má svůj den, stále dokáže porazit kohokoli na tour. A platí to i pro rychlé travnaté kurty, na kterých v minulosti triumfovala v Berlíně a Hertogenboschi.

Rodačka z Hradce Králové měla nejhorší možný vstup do utkání. Hned v úvodním gamu si prohrála servis, na returnu se za celý set nedostala k brejkbolu a první dějství uzavřela dalším ztraceným podáním.

Druhá sada byla podstatně vyrovnanější, i když to zpočátku vypadalo na další jednoznačný set. Siniaková nevyužila dva brejkboly po sobě za stavu 1:1 a pak opět zaváhala na vlastním servisu. Češce se mohl podařit rebrejk, jenže Samsonovová brejkbol s přehledem odvrátila a po maratonském gamu zvýšila své vedení na 4:1.

Siniaková ale přece jen naději na obrat vykřesala, když zařídila srovnání na 4:4. Následně vedla 30:0 na returnu a měla brejkbol, ale Samsonovová nepříznivý vývoj otočila a sérii prohraných gamů zastavila. Češka následně ustála kritický game a přes shodu dorovnala na 5:5.

Další dva gamy však patřily ruské soupeřce. Siniaková za stavu 5:6 vyrobila příliš mnoho chyb a pustila Samsonovovou do vedení 40:0 se třemi mečboly v řadě. Zápas zakončila hned při prvním mečbolu další dvojchybou v této hře.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Siniaková letos sbírá úspěchy pouze ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře dobyla tři podniky Masters po sobě a ovládla mimo jiné i grandslamové French Open. Ve dvouhře však v sezoně 2026 stále nebyla ani ve čtvrtfinále. Nedočká se ho ani v oblíbeném Bad Homburgu, kde v roce 2023 triumfovala a finále hrála také před pěti lety.

Samsonovovou čeká ve druhém kole souboj s nasazenou trojkou a světovou osmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Z českých tenistek budou hrát hlavní soutěž ještě Karolína Muchová a Linda Nosková.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Alien
21.06.2026 14:49
To nevadí, Kačko! Důležité je vyhrát opět nějaký turnaj ve čtyřhře!
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tommr
21.06.2026 14:11
Katka zase jednou doplatila na špatnou volbu turnajů. Proč se cpe na silně obsazenou pětistovku v Bad Homburhu když by mnohem větší šanci na úspěch měla na relativně slabě obsazené dvěstěpadesátce v Eastbourne? A proč se nepřihlásila na debla aby měla před Wimbledonem aspoň pár zápasů na rozehrání?
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GaelM
21.06.2026 15:09
Trošku volna před Wimbledonem udělá lepší službu... klíčová fáze sezóny teprve přijde: americká šňůra.
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jir6
21.06.2026 15:56
Taky tomu nerozumím, kdyby alespoň jednu pětistovku v Německu obětovala a zahrála by si v Anglii, byla by to za mě lepší volba. Navíc by byla nasazená...
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relax1
21.06.2026 14:03
Zmatkařka Siniak nedokázala porazit letošní tragédku Samsonovou, kterou si v Londýně dva týdny zpátky namazala na chleba ještě větší tragédka H. Dart.
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relax1
21.06.2026 14:01
Zmatkařka Siniak nedokázala porazit letošní tragédku Samsonovou, kterou si v Londýně před dvěmi týdny namazala na chleba ještě větší tragédka H. Dart.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:37
tak ruská hrozba je ruská hrozba
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