Trápící se Siniaková v Dubaji nepřekvapila proti Džabúrové

Na konci loňské neúplné sezony odehrála Kateřina Siniaková pár povedených turnajů, na začátku roku 2021 se však znovu trápí. Z pěti zápasů vyhrála pouze jeden v kvalifikaci proti hráčce ze druhé světové stovky Rumunce Monice Niculescuové.



V hlavní soutěži se letos představila třikrát a pokaždé vypadla v prvním kole. Na Grampians Trophy v Melbourne nestačila na Němku Angelique Kerberovou, na Australian Open podlehla Francouzce Fioně Ferrové a dnes v Dubaji prohrála snadno 2-6 3-6 s Tunisankou Ons Džabúrovou.



V posledních dvou letech Siniaková v Dubaji úvodní zápas zvládla a loni v prosinci se dokonce dostala do finále turnaje ITF W100, dnes se však na kurtu udržela jen něco málo přes hodinu.



24letá Češka s ve formě hrající Džabúrovou přišla čtyřikrát o podání a pouze jednou si vypracovala brejkbol. Ve druhé sadě ho sice využila a vyrovnala na 2-2, byl to však pouze malý náznak zlepšení. Vzápětí ztratila čtyři z pěti gamů a v sedmém vzájemném duelu podruhé prohrála. Pouze pět her uhrála také v předchozím střetnutí loni v Dauhá.



Vstup do soutěže dnes v Dubaji čeká ještě Barbora Krejčíkovou. Ta naopak po loňském restartu sezony vyhrála na všech dvanácti akcích svůj úvodní zápas, ve Spojených arabských emirátech se sérii pokusí natáhnout proti nasazené Řekyni Marii Sakkariové.



Krejčíková se Siniakovou v Dubaji startují také ve čtyřhře, ve které letos získaly titul na Gippslanfd Trophy v Melbourne a zahrály si finále na Australian Open.



V hlavní soutěži v Dubaji startuje celkem pět českých tenistek.

• WTA 1000 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 1.835.490 dolarů

nedělní výsledky (07. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Džabúrová (Tun.) - Siniaková (ČR) 6-2 6-3 Kuzněcovová (Rus.) - Qiang Wang (Čína) 6-4 1-6 7-5 Kuděrmětovová (Rus.) - Pavljučenkovová (Rus.) 7-6(3) 6-2 • Kvalifikace - 2. kolo • Martincová (ČR) - Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) 6-1 6-7(5) 6-2 • Čtyřhra - 1. kolo • Kar. Plíšková/Kr. Plíšková (ČR) - Rybakinová/Švedovová (Kaz.) 6-4 6-2