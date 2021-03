Trápící se Siniaková v Dubaji nepřekvapila proti Džabúrové, Krejčíková vyřadila Sakkariovou

Na konci loňské neúplné sezony odehrála Kateřina Siniaková pár povedených turnajů, na začátku roku 2021 se však znovu trápí. Z pěti zápasů vyhrála pouze jeden v kvalifikaci proti hráčce ze druhé světové stovky Rumunce Monice Niculescuové.



V hlavní soutěži se letos představila třikrát a pokaždé vypadla v prvním kole. Na Grampians Trophy v Melbourne nestačila na Němku Angelique Kerberovou, na Australian Open podlehla Francouzce Fioně Ferrové a dnes v Dubaji prohrála snadno 2-6 3-6 s Tunisankou Ons Džabúrovou.



V posledních dvou letech Siniaková v Dubaji úvodní zápas zvládla a loni v prosinci se dokonce dostala do finále turnaje ITF W100, dnes se však na kurtu udržela jen něco málo přes hodinu.



24letá Češka s ve formě hrající Džabúrovou přišla čtyřikrát o podání a pouze jednou si vypracovala brejkbol. Ve druhé sadě ho sice využila a vyrovnala na 2-2, byl to však pouze malý náznak zlepšení. Vzápětí ztratila čtyři z pěti gamů a v sedmém vzájemném duelu podruhé prohrála. Pouze pět her uhrála také v předchozím střetnutí loni v Dauhá.



Poslední výhru v hlavní soutěži turnaje WTA zaznamenala rodačka z Hradce Králové na konci loňského září na French Open. Od té doby pětkrát po sobě neuspěla hned v prvním kole.







Mnohem lepší formu má její deblová parťačka Barbora Krejčíková, která i na 13. akci od loňského srpnového restartu sezony vyhrála svůj úvodní zápas. V Dubaji 25letá Češka začala výhrou 6-2 7-6 nad šestnáctou nasazenou Řekyní Mariou Sakkariovou a připsala si druhý skalp hráčky Top 30.



Ve druhém kole se 63. hráčka světa Krejčíková utká buď s bývalou vítězkou French Open Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo s Rumunkou Patricií Tigovou.



Krejčíková se Siniakovou v Dubaji startují také ve čtyřhře, ve které letos získaly titul na Gippsland Trophy v Melbourne a zahrály si finále na Australian Open.

WTA 1000 DUBAJ los dvouhry

Ve dvouhře se představí celkem sedm českých tenistek. Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou vítězka z roku 2013 Petra Kvitová a Karolína Plíšková. V prvním kole čeká derby Kristýnu Plíškovou s Terezou Martincovou, která dnes prošla kvalifikací. Markéta Vondroušová odehraje první zápas od Australian Open, po kterém laborovala se zraněním třísel.



Letos se na prestižním turnaji v Dubaji představí pouze čtyři hráčky Top 10 v čele s dvojnásobnou šampionkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinka začne ve druhém kole proti Rusce Světlaně Kuzněcovové (h2h 4-1), která dnes zdolala 6-4 1-6 7-5 Qiang Wang, přestože Číňanka ve třetím setu podávala na vítězství.