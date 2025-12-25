Trénink se Sinnerem? Je to Marťan. Jen tréninky a tvrdá práce, říká Darderi
Darderi se na novou sezonu připravuje v Dubaji a několik dnů měl možnost trénovat se Sinnerem. "Jannik ke každému tréninku přistupuje s maximální intenzitou a důrazem na detail. Je neuvěřitelné ho jen pozorovat. Nemusí vám vůbec nic říkat, hrozně moc se naučíte jen tím, že ho můžete pozorovat," říká Darderi.
A italská čtyřka pokračuje. "Jannik je muž málomluvný, ale velmi věcný. Jsou to jen tréninky a tvrdá práce. Naposledy jsem s ním trénoval na Roland Garros, ale tohle je úplně jiný druh tenisu. Jeho konzistence úderů je naprosto neuvěřitelná. Cítil jsem se jako v raketě, která opustila Zemi a přistála na Marsu. Ano, Jannik je Marťan," popsal Darderi s nadsázkou.
Zároveň naznačil i Sinnerovu introvertní povahu, která se však na kurtu mění v naprosté soustředění. Právě tréninky s italskou jedničkou označil Darderi za mimořádně přínosné směrem k další sezoně.
Rok 2025 byl pro Darderiho velmi úspěšný, když se dokázal prosadit mezi elitou a zařadil se mezi hráče schopné potrápit i absolutní špičku, zejména na antuce, která je jeho nejsilnějším povrchem. Do sezony 2026 vstupuje s jasně stanovenými ambicemi.
"Tyto tréninky jsou pro mě neuvěřitelně užitečné. Ukazují mi, kde se potřebuji zlepšit. Loni jsem se dostal do první třicítky a mým hlavním cílem pro rok 2026 je proniknout do první dvacítky. Není to posedlost, ale dává mi to směr. Vím, že tenis vyžaduje obrovské oběti a nebojím se jich. Pokud budu muset každý den běžet maraton, udělám to. Pokud budu muset vylézt na horu, vylezu na ni. Tak to mám prostě nastavené," uzavřel Darderi.
