Třetí domácí finále na Livesport Prague Open. Jak dopadla ta předchozí?

V 11leté historii Livesport Prague Open dojde na třetí ryze český souboj o trofej pro šampionku. Pražská Stromovka uvidí takové finále poprvé od roku 2021 a tentokrát budou nejen čeští příznivci podporovat na dálku, či přímo na centrálním dvorci Lindu Noskovou (20) a Marii Bouzkovou (27). A jak vlastně ty předchozí dva domácí finálové zápasy dopadly?

Livesport Prague Open pořádá 11. ročník a podeváté je ve finále minimálně jedna česká zástupkyně. Výjimkami jsou rok 2020 (Simona Halepová porazila Elise Mertensovou) a loňská edice (Magda Linetteová v derby smetla Magdalenu Frechovou).

Nosková, nebo Bouzková zajistí šestý český triumf na tomto podniku. Bouzková, jež je poslední českou šampionkou, může navázat na svůj vlastní z roku 2022, kdy napodobila Karolínu Plíškovou, Lucii Šafářovou, Petru Kvitovou a Barboru Krejčíkovou. Zároveň se může stát první vícenásobnou vítězkou této akce.

Nosková zase bude usilovat o úspěšný reparát za předloňský ročník. Pokud ani tentokrát neuspěje, tak bude jedinou tenistkou, která finále Livesport Prague Open nezvládla více než jednou.

2015: Plíšková – Hradecká 4:6, 7:5, 6:3

Livesport Prague Open je aktuálně největším turnajem na českém území. Do kalendáře WTA byl poprvé zařazen v roce 2015 a už premiérový ročník dopadl pro české barvy naprosto parádně. Ve finále se totiž střetly Karolína Plíšková s Lucií Hradeckou a diváci mohli utkání sledovat celkem uvolněně, protože český triumf byl zajištěn.

Plíšková tehdy nastupovala v roli docela jasné favoritky a podobnou úlohu bude plnit za několik hodin Nosková. Ačkoli bylo skóre nakonec velmi těsné (4:6, 7:5, 6:3 pro Plíškovou), hrálo se celkem rychle.

Finále se stihlo bez pěti minut za dvě hodiny a k vidění bylo jen pět ztracených servisů, přestože se hrálo na antuce. Plíšková nastřílela osm es, a Hradecká jich dokonce nasázela sedmnáct. Plíšková tehdy slavila čtvrtý ze svých 17 triumfů na nejvyšším okruhu.

Lucie Hradecká a vítězka Karolína Plíšková v roce 2015. (@ ČTK / Krumphanzl Michal)

2021: Krejčíková – Martincová 6:2, 6:0

V jediném dalším ryze domácím finále v roce 2021 nebylo co řešit. Barbora Krejčíková přijela do Prahy celkem krátce po šokujícím triumfu na French Open a proti Tereze Martincové byla obrovskou favoritkou. Také tehdy se papírové předpoklady naplnily, a to naprosto jednoznačným způsobem.

Krejčíková potřebovala na vítězství 6:2, 6:0 pouhých 67 minut. Martincová, která se tou dobou šplhala žebříčkem nahoru a prožívala nejlepší období své kariéry, neměla nárok. Krejčíkové ani jednou nesebrala podání a od stavu 2:2 už nezískala ani jeden game.

Právě v sezoně 2021 Krejčíková posbírala své první singlové tituly na nejvyšším okruhu a definitivně se zbavila nálepky deblové specialistky. Na Livesport Prague Open zapsala třetí kariérní triumf, po těch ve Štrasburku a areálu Rolanda Garrose.

Obě předchozí ryze česká finále na Livesport Prague Open měly favoritku a ta vždy dokázala tuto roli potvrdit. Plíšková s problémy, Krejčíková suverénně. Na výsledek letošního finálového souboje mezi Noskovou a Bouzkovou si ještě musíme počkat. Noskové se na titul věří více a další podrobnosti k tomuto utkání najdete v PREVIEW.

Pro zajímavost se ještě můžeme podívat na pouhé dva ročníky, ve kterých ve finále Livesport Prague Open uspěla hráčka s horším kurzem na vítězství. Jil Teichmannová v roce 2019 přetlačila v třísetové bitvě Karolínu Muchovou a Nosková předloni prohrála jasně 4:6, 1:6 s lucky loserem Nao Hibinovou.