Tři roky marně léčil zápěstí. Ukrajinec Dolgopolov v 32 letech ukončil kariéru

Aleksandr Dolgopolov odehrál svůj poslední zápas 14. května 2018. Tehdy 29letý Ukrajinec na antuce v Římě prohrál s Novakem Djokovičem.



Už tehdy několik měsíců laboroval s bolavým zápěstím. Od té doby podstoupil dvě operace, ale ani po třech letech se bolestí nezbavil a v 32 letech ukončil kariéru.



"Doufám, že byla zábava mě sledovat na kurtu. Sice jsem nikdy neprolomil žádný rekord, ale snad aspoň jsem hrál zábavný tenis pro své fanoušky," uvedl Dolgopolov ve svém oznámení o konci kariéry.



"Zápěstí jsem si poranil před třemi lety v Austrálii, kde jsem při tréninku minul jeden z returnů. Cítil jsem sice bolest, ale nebylo to nic vážného. Na Australian Open jsem dokonce došel do třetího kola, než jsem se vrátil do Evropy," uvedl k počátkům svých problémů, které ho nakonec donutily pověsit raketu na hřebík.



Po třech měsících pauzy ještě odehrál dva zápasy na evropských antukách, ale neuhrál ani set a na kurty se už znovu nevrátil.



"Tehdy jsem si ani nepředstavil, že by to mohl být začátek konce kariéry. Několikrát jsem se pokoušel vrátit, podstoupil i dvě operace, ale pořád to bolí," dodal rodák z Kyjeva.







I když si Dolgopolov na grandslamech zahrál jediné čtvrtfinále (Australian Open 2011), vyšplhal se na 13. místo světového žebříčku. Vyhrál tři turnaje ATP (Umag 2011, Washington 2012, Buenos Aires 2017) a pět challengerů.



Čtyřhru téměř nehrál, přesto získal jeden titul a to hned z podniku Masters 1000. V Indian Wells 2011 senzačně triumfovali s Belgičanem Xavierem Malissem, cestou zvládl pět třísetových bitev proti párům Berdych/Tipsarevič, Bryan/Bryan, Murray/Murray, Bopanna/Qúreší a Federer/Wawrinka.



Dolgopolov byl v trénincích častým sparingpartnerem Rogera Federera. "Gratuluju ke skvělé kariérě a díky za všechnu zábavu během tréninků. Můj tým tě vždycky při hře rád sledoval, ale to ty víš," napsal Švýcar svému kolegovi, s nímž v pěti vzájemných duelech neztratil ani set.



Dolgopolov odehrál celkem 24 zápasů proti členům Big 4 a jediné dvě výhry zaznamenal proti Rafaelu Nadalovi (Federer 0-5, Nadal 2-7, Djokovič 0-6, Murray 0-4).