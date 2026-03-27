Triple Golden Masters nebude. Djokovič zrušil další prestižní turnaj
Djokovič zahájil sezonu výborně, když na Australian Open skolil rivala Jannika Sinnera a ve finále vedl o set nad pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V posledních týdnech se však znovu potvrzuje, že už pár let není v optimální fyzické kondici.
Se zdravotními problémy bojoval již v Indian Wells, kde vypadl v osmifinále s obhájcem titulu Jackem Draperem. Následně zrušil obhajobu finále na probíhající akci v Miami a teď s předstihem odřekl další prestižní turnaj. Také za omluvenkou do Monte Carla zřejmě stojí zranění pravého ramene.
Na úvodním antukovém Masters sezony v Monte Carlu bude chybět poprvé od roku 2011. V Monaku triumfoval v letech 2013 a 2015 a mohl letos zaútočit na Triple Golden Masters, tedy zkompletování sady minimálně tří triumfů na každém z devíti podniků Masters.
Djokovič v Monte Carlu pravidelně začínal antukové jaro v letech 2012-25, přičemž v roce 2020 se tento turnaj kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil. Zatímco za neúčast v Miami ztratí spoustu bodů a post světové trojky, v Monte Carlu loni ztroskotal hned po úvodním zápase s Alejandrem Tabilem.
Pokud mu to zdraví dovolí, měl by antukové jaro zahájit nejpozději na konci dubna v Madridu. Poté by mohl před grandslamovým French Open absolvovat Řím a případně obhajovat titul v Ženevě.
Z Monte Carla se z hráčů TOP 10 odhlásili i Taylor Fritz a Ben Shelton. Z Čechů mají startovat Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a v kvalifikaci Vít Kopřiva. Hlavní soutěž Masters v Monte Carlu je na programu od 5. do 12. dubna.
