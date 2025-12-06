Triumf na závěr. De Minaur ovládl exhibiční turnaj UTS, ve finále přehrál Ruuda

FINÁLOVÝ TURNAJ UTS – Exhibiční turnaj Ultimate Tennis Showdown ovládl Alex de Minaur (26). Australský tenista nejdříve v nedělním semifinále hladce přehrál Uga Humberta (27), ve finále si pak poradil s norským soupeřem Casperem Ruudem (26) ve čtyřech setech. Na turnaji startoval i Tomáš Macháč, který skončil ve skupině na nepostupovém třetím místě.
Alex de Minaur nedal v semifinále Ugo Humbertovi žádnou šanci (@ Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia)

Humbert – De Minaur 3:0

Jak Humbert, tak De Minaur vsadili od úvodních minut prvního semifinálového duelu na agresivní hru. Oba tenisté střídali vítězné údery s nevynucenými chybami a první sada dospěla do dramatické koncovky. Levou rukou hrající Francouz v závěru vsadil na velké riziko, to se mu ale nevyplatilo. Australan získal první set 15:13 a šel do vedení.

Rodák ze Sydney měl navrch i ve druhém setu. Tradičně výborný pohyb střídal s přesnou hrou od základní čáry, sadu získal 18:13 a zvýšil vedení na 2:0. Světová sedmička jasně kralovala i ve třetím setu. Humbert Australanovi situaci usnadnil celou řadou nevynucených chyb. De Minaur  tak získal sadu jasně 18:9 a postoupil do finále.

Rubljov – Ruud 2:3

Do druhého semifinále vstoupil lépe Ruud, ale výborný úvod mu nevydržel dlouho. Rubljov se brzy dostal do tempa a svého soupeře trestal především tradičně výborným forhendem. Průběh prvního setu naprosto otočil, získal ho jasně 16:9 a šel do vedení.

Ve druhém setu měl jasně navrch norský tenista. Dlouhými údery k základní čáře a především do bekhendové strany eliminoval největší zbraň ruského soupeře a sadu získal 15:11.

Rubljov vstoupil výborně do třetí sady a vedl už 5:0. Rodák z Moskvy měl v této fázi jednoznačně více ze hry, prakticky nechyboval, sbíral vítězné údery od základní čáry a po jasné výhře 17:7 šel do vedení 2:1.

Vývoj čtvrté sady si opět vzal do své režie Nor, získal ji 17:11 a srovnal na 2:2. V "náhlé smrti“ byl úspěšnější Ruud, vyhrál 2:0 a mohl slavit postup do finále.

De Minaur – Ruud 3:1

Parádní tenis nabídly hned úvodní finálové výměny. Ruud i De Minaur se snažili o maximálně agresivní tenis. Australan se v dramatické koncovce dopustil několika lehčích chyb, za což zaplatil ztrátou úvodního setu.

Ve druhém dějství to byl dlouho De Minaur, kdo byl lepším hráčem. Svého soupeře tlačil do velké defenzivy a šel do vedení 10:5. Rodák z Osla dokázal skóre vyrovnat, v závěru ale byl přece jen šťastnější Australan a srovnal na 1:1.

De Minaur, který měl podstatně snadnější cestu do finále, byl aktivnějším hráčem i ve třetím setu. Ruud se většinu času jen bránil, přesto dokázal se svým soupeřem držet dlouho krok. V závěru už měl ale více sil jeho soupeř a šel do vedení 2:1.

Na trojnásobném grandslamovém šampionovi byla znát větší únava. Ani ve čtvrtém setu Ruud na přesně hrajícího soupeře nestačil a prohrál 1:3 na sety.

Alex de Minaur nedal svému soupeři ve finále šanci.Alex de Minaur nedal svému soupeři ve finále šanci. (@ Phil Hutchinson/UK Sports / Sipa Press / Profimedia)

Pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Ve velké výhodě je ten hráč, který po uplynutí osmi minut získá více bodů. K zisku setu (čtvrtiny) mu totiž stačí už jen jeden bod. Prohrávající hráč však může skóre srovnat a pak se hraje rozhodující bod.  Příklad: Hráč A vede 13:9. Čtvrtinu (set) tak získá tenista, který jako první dosáhne na 14 bodů.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

Výsledky exhibice Ultimate Tennis Showdown

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
