Triumf po pěti letech. Chačanov hrál v Zhuhai teprve druhý turnaj po pauze a nenašel přemožitele

Karen Chačanov postoupil loni do semifinále US Open a od té doby předvádí svůj nejlepší tenis od životní sezony 2018, během níž posbíral tři trofeje z podniků ATP. Další semifinálové účasti přidal na letošních Australian Open a na Masters v Miami a po čtvrtfinále French Open, v němž sebral set pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi, jeho návrat do top formy přibrzdilo zranění.

Před cestou do Zhuhai se zúčastnil pouze jednoho turnaje a v prvním kole US Open prohrál jasně s outsiderem Michaelem Mmohem. V čínské metropoli se však předvedl v mnohem lepším rozpoložení. Ve čtyřech zápasech ztratil jediný set a postupně přehrál Alexe Bolta, Mackenzieho McDonalda, Sebastiana Kordu a obzvláště na asijském kontinentu nebezpečného Jošihita Nišioku.

Statistiky zápasu Chačanov - Nišioka

V úvodním dějství neudržel náskok brejku a pak musel dvakrát podávat na setrvání v prvním setu. Ten nakonec po 70 minutách urval v tie-breaku, čímž odpor Japonce definitivně zlomil. Ve druhé sadě už mu povolil jen jeden game. Roli nasazené jedničky na nejvyšším okruhu plnil teprve podruhé v kariéře, na začátku sezony 2019 v Sofii prohrál hned s Matteem Berrettinim.

Moskevský rodák vyhrál svá úvodní čtyři finále na hlavní tour. Po senzačním triumfu na Masters v Paříži 2018, ve kterém přemohl Djokoviče, se však začal trápit a od té doby před vystoupením v Zhuhai neuspěl v souboji o titul na předloňské olympiádě v Tokiu ani loni v Adelaide. Celkově získal pátou trofej a druhou v Číně (Chengdu 2016, premiérový triumf), všechny posbíral na betonech.

"Doufal jsem, že tady odehraju hodně zápasů, abych se do toho znovu dostal. Byl jsem tři měsíce mimo tour a hodně mi tenis chyběl, takže jsem toužil po úspěchu. Vyhrát titul po tolika letech, obzvláště v Číně, je opravdu výjimečné. Tenhle triumf je pro mou rodinu," uvedl Chačanov během ceremoniálu. "Kdybych věděl, že máš zítra narozeniny, hrál bych jinak. Jsi jeden z nejzdvořilejších hráčů na tour," řekl směrem k finálovému protivníkovi.

Nišioka, jenž čekal na vítěznou sérii na okruhu ATP od ledna, odehrál své páté finále na této úrovni a o třetí vavřín usiloval marně. Oba předchozí vybojoval právě v této části sezony a v Asii, před pěti lety kraloval v čínském Shenzhenu a loni v jihokorejském Soulu. V žebříčku si bývalý 24. hráč pořadí polepší o osm míst na 38. pozici.

Oba finalisty čeká přesun do zhruba dva tisíce kilometrů vzdáleného Pekingu. Na silně obsazeném podniku ATP 500 začne hlavní soutěž ve čtvrtek, Chačanov se v prvním kole utká s Lorenzem Musettim a Nišioka s domácím Junchengem Shangem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.