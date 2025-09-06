Trump na finále US Open? Velká věc pro tenis, shodují se Sinner s Alcarazem
"Je to velká věc pro tenisový svět. Pro turnaje je privilegium, když je navštěvují prezidenti zemí. Zkusím na to ale nemyslet, protože z toho nechci být nervózní," řekl novinářům Španěl Alcaraz po semifinálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.
Za významnou záležitost pro tenis označila návštěvu hlavy USA i světová jednička Sinner. "My jako hráči víme, že na turnaje chodí spousta slavných lidí. Znamená to, že je tenis důležitý," řekl Ital.
Pro Trumpa bude přítomnost v hledišti kurtu Arthura Ashe třetí účastí na významné sportovní akci v tomto roce po únorovém Super Bowlu a červencovém mistrovství světa fotbalových klubů. Na konci září plánuje jako velký golfový fanoušek sledovat naživo úvod Ryder Cupu.
Posledním a podle agentury DPA jediným úřadujícím americkým prezidentem na US Open byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.
Sinner si i na US Open zahraje o titul, New York se dočká historického momentu
