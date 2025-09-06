Trump na finále US Open? Velká věc pro tenis, shodují se Sinner s Alcarazem

DNES, 10:34
Téma 2
Mužské finále US Open mezi současnými dominátory světového tenisu Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem navštíví i americký prezident Donald Trump. Uvedli to organizátoři newyorského grandslamu, jehož vyvrcholení začne v neděli ve 20:00 SELČ.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz si zahrají na US Open o titul (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

"Je to velká věc pro tenisový svět. Pro turnaje je privilegium, když je navštěvují prezidenti zemí. Zkusím na to ale nemyslet, protože z toho nechci být nervózní," řekl novinářům Španěl Alcaraz po semifinálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.

Za významnou záležitost pro tenis označila návštěvu hlavy USA i světová jednička Sinner. "My jako hráči víme, že na turnaje chodí spousta slavných lidí. Znamená to, že je tenis důležitý," řekl Ital.

Pro Trumpa bude přítomnost v hledišti kurtu Arthura Ashe třetí účastí na významné sportovní akci v tomto roce po únorovém Super Bowlu a červencovém mistrovství světa fotbalových klubů. Na konci září plánuje jako velký golfový fanoušek sledovat naživo úvod Ryder Cupu.

Posledním a podle agentury DPA jediným úřadujícím americkým prezidentem na US Open byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.

Sinner si i na US Open zahraje o titul, New York se dočká historického momentu

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
Přidat komentář
annah
06.09.2025 11:17
Bude se i na tenise tvářit jako deb.l - jako na té fotce?
Reagovat
com
06.09.2025 11:06
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist