Tsitsipas předvedl další výbuch. Styď se, řval na rozhodčího a schytal brutální výprask
Fils – Tsitsipas 6:0, 6:1
Tsitsipas si ve druhém kole na Masters v Miami připsal skalp hráče TOP 10 Alexe de Minaura a zdálo se, že se po velké krizi začíná pomalu vracet zpátky k výkonům, které pro něj ještě před pár lety byly tradiční a držely ho mezi elitou. Ukázalo se, že se však jedná jen o pouhý záblesk. Navíc proti soupeři, kterému podlehl jen jednou z třinácti duelů.
Hned v dalším zápase se řecký tenista opět nechvalně proslavil, když schytal brutální výprask od Filse. V boji o osmifinále dělal jednu nevynucenou chybu za druhou a napáchal jich celkem 28 oproti pouhým osmi vítězným úderům. Uhrál jediný game a po 56 minutách hry musel zkousnout jednu z nejjednoznačnějších porážek kariéry.
Navíc během zápasu neudržel nervy na uzdě a seřval rozhodčího Grega Allenswortha. "Za tohle by ses měl stydět. Už jsi mě někdy viděl, jak minu každý úder po podání, jako dnes?" vybouchl Tsitsipas po sedmi prohraných gamech v řadě. Někdejší třetí hráč světa si stěžoval na špatné osvětlení. "Nevidím míček," zdůraznil a nechápal, jak Fils za takových okolností může hrát.
Naopak Francouz předvedl skvělý výkon, trefil 11 vítězných úderů, dopustil se pouhých čtyř minel a na servisu ztratil jen šest míčků. "Tohle byl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem kdy odehrál," pochvaloval si po demolici hvězdného Řeka. O zopakování loňského čtvrtfinále si zahraje proti Valentinu Vacherotovi, který vyřadil Mattea Berrettiniho.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami
