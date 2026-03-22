Tsitsipas předvedl další výbuch. Styď se, řval na rozhodčího a schytal brutální výprask

DNES, 07:54
Aktuality 0
Stefanos Tsitsipas (27) v Miami končí ve třetím kole po obrovském výprasku od Arthura Filse (21). Řecký tenista spáchal velké množství nevynucených chyb a proti Francouzovi uhrál jediný game. Za stavu 0:6, a 0:1 navíc vybouchl a seřval rozhodčího. "Za tohle by ses měl stydět. Už jsi mě někdy viděl, jak minu každý úder po podání, jako dnes?" stěžoval si někdejší třetí hráč světa na špatné osvětlení.
Profily hráčů
Tsitsipas Stefanos
Fils Arthur
Stefanos Tsitsipas dostal výprask a pohádal se s rozhodčím (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Fils – Tsitsipas 6:0, 6:1

Tsitsipas si ve druhém kole na Masters v Miami připsal skalp hráče TOP 10 Alexe de Minaura a zdálo se, že se po velké krizi začíná pomalu vracet zpátky k výkonům, které pro něj ještě před pár lety byly tradiční a držely ho mezi elitou. Ukázalo se, že se však jedná jen o pouhý záblesk. Navíc proti soupeři, kterému podlehl jen jednou z třinácti duelů.

Hned v dalším zápase se řecký tenista opět nechvalně proslavil, když schytal brutální výprask od Filse. V boji o osmifinále dělal jednu nevynucenou chybu za druhou a napáchal jich celkem 28 oproti pouhým osmi vítězným úderům. Uhrál jediný game a po 56 minutách hry musel zkousnout jednu z nejjednoznačnějších porážek kariéry.

Navíc během zápasu neudržel nervy na uzdě a seřval rozhodčího Grega Allenswortha. "Za tohle by ses měl stydět. Už jsi mě někdy viděl, jak minu každý úder po podání, jako dnes?" vybouchl Tsitsipas po sedmi prohraných gamech v řadě. Někdejší třetí hráč světa si stěžoval na špatné osvětlení. "Nevidím míček," zdůraznil a nechápal, jak Fils za takových okolností může hrát.

Naopak Francouz předvedl skvělý výkon, trefil 11 vítězných úderů, dopustil se pouhých čtyř minel a na servisu ztratil jen šest míčků. "Tohle byl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem kdy odehrál," pochvaloval si po demolici hvězdného Řeka. O zopakování loňského čtvrtfinále si zahraje proti Valentinu Vacherotovi, který vyřadil Mattea Berrettiniho.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist