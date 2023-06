Tsitsipas rok dlouhé čekání na triumf neukončí. Na Mallorce obhájce titulu podlehl Hanfmannovi

Stefanos Tsitsipas si po nedávné jednoznačné porážce ve čtvrtfinále French Open s Carlosem Alcarazem užíval nový vztah s tenisovou kolegyní Paulou Badosaovou ze Španělska a tak trochu upozadil přípravu na turnaje na specifické trávě.

A na jeho výkonech je to znát, ze čtyř zápasů vyhrál jediný a to ještě po třísetovém boji. Ve Stuttgartu nestačil na Richarda Gasqueta, v Halle po utrápené výhře nad Gregoirém Barrérém nenašel recept na Nicolase Jarryho a dnes na Mallorce prohrál s Yannickem Hanfmannem.

24letý Řek zdolal německého tenistu před šesti lety v kvalifikaci Wimbledonu, tentokrát na o sedm let starší soka nestačil. Ze celý zápas si vypracoval jediný brejkbol, který sice využil, ale sám o servis přišel třikrát a prohrál 4:6, 6:3, 2:6.

Tsitsipas tak neukončí rok dlouhé čekání na svůj jubilejní 10. titul ani na Mallorce, kde před rokem slavil svůj poslední triumf a letos mu v cestě za obhajobou nestál žádný člen elitní světové třicítky. Za posledních 12 měsíců byl pětkrát ve finále ale neuhrál v nich ani set.

V Halle tak Tsitsipas skončil stejně jako při předchozích dvou startech v letech 2018 a 2022 už ve druhém kole. Před Wimbledonem na něj čeká ještě turnaj na Mallorce, kde před rokem získal svůj poslední titul. Od té doby odehrál pět finále a neuhrál v nich ani set.

31letý Hanfmann se v duelu opíral o spolehlivé podání a po prvním servisu získal 80 procent fiftýnů. Hráče TOP 10 porazil počtvrté v kariéře, z toho už potřetí v této sezoně. Skalp světové pětky je jeho vůbec nejcennějším.

"Myslím, že musí zafungovat spousta věcí, abych porazil hráče TOP 10. Stefanos se možná v těch podmínkách necítil úplně komfortně. S tím větrem a na trávě to nebylo jednoduché, takže asi bylo dobře, že jsem tu už zápas odehrál," řekl 48. hráč světa Hanfmann. Na rozdíl od Tsitsipase, jenž měl na úvod volný los, na Mallorce absolvoval první kolo.

Hanfmannovým soupeřem v prvním čtvrtfinále mimo antuku bude Feliciano López, který na posledním turnaji své kariéry vyřadil už dva Australany a nečekaně si prodlužuje svůj poslední turnaj kariéry.

41letý španělský veterán dnes zdolal 7:6, 1:6, 6:3 Jordana Thompsona, s nímž si poradil až na čtvrtý pokus, od začátku sezony 2022 si připsal teprve čtvrtou výhru z 25 zápasů a přesně po dvou letech postoupil do čtvrtfinále.

"Už včera jsem říkal, že vyhrát zápas v této fázi kariéry předčilo má očekávání. A teď jsem ještě dál. Bude mi skoro 42 let a mám velké štěstí, že si tu ještě jednou můžu zahrát. Nevím, co na to říct, asi je to osud. Těžko se to vysvětluje," řekl dojatý López, který startoval na rekordních 79 grandslamech v řadě.

Bývalý 12. hráč světa López stal se nejstarším čtvrtfinalistou na okruhu ATP od roku 1995, kdy se mezi nejlepší osmičku dostal v Halle ve 42 letech legendární Američan Jimmy Connors.

"Mým největším úspěchem je, že hraju tenis přes 20 let vkuse. Být pořád soustředěný, abych i po třicítce byl ambiciózní. Vždycky bylo mým cílem být zdravý a konkurenceschopný. Je velkým úspěchem hrát pořád proti klukům o 15, 16 nebo 17 let mladším," dodal ředitel finálového turnaje Davis Cupu.