Tsitsipas ukončil dlouhé čekání na finále, Auger-Aliassime v Dubaji útočí už na třetí letošní titul

ATP DUBAJ – Stefanos Tsitsipas (26) na turnaji ATP 500 v Dubaji porazil Nizozemce Tallona Griekspoora (28) a stejně jako při svých posledních dvou startech v letech 2019 a 2020 postoupil do finále. To si zahraje poprvé od loňského dubna, o titul se řecký tenista utká s Félixem Augerem-Aliassimem (24). Kanaďan v semifinále otočil duel s francouzským kvalifikantem Quentinem Halysem (28), zvládl čtvrtý tříseťák během čtyř dnů a útočí již na třetí letošní triumf.

Griekspoor – Tsitsipas 4:6, 4:6

Stefanos Tsitsipas od loňského dubna, kdy triumfoval na Masters v Monte Carlu a prohrál zápas o titul z pětistovky v Barceloně, nebyl 10 měsíců ve finále. Letos na svou ze tří turnajů skončil na raketě prvního soupeře a k ideální formě měl daleko.

Tento týden se však po pěti letech vrátil do Dubaje, kde poslední dva starty v sezonách 2019 a 2020 přetavil ve finále a letos výsledek dokázal opět zopakovat (minimálně). Postupně si poradil s Lorenzem Sonegem, Karenem Chačanovem, Matteem Berrettinim a v semifinále přehrál 6:4, 6:4 Tallona Griekspoora. Nizozemec nedokázal navázat na skalp Daniila Medveděva, kterému ve čtvrtek utekl ze čtyř mečbolů.

Šestadvacetiletý Řek v zápase nečelil brejkbolu. Dokonce v žádném gamu při svém podání nemusel přes shodu, po servisu ztratil jen 10 bodů. Zápas rozhodl na přelomu první a druhé sady, kdy od stavu 3:4 získal 6 ze 7 her a ujal se vedení 6:4 a 3:1. Náskok si pak už jen pohlídal a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:0.

"Jsem moc rád, že jsem dnes předvedl dobrý tenis, vyhnul se dramatu a dostanu se dříve do postele. Cítil jsem se dobře, od základní čáry jsem odvedl dobrou práci měl jsem pocit, že úroveň mé koncentrace je na nejvyšší úrovni," pochvaloval si Tsitsipas, který zaznamenal 29 winnerů a pouze 11 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Tallon Griekspoor – Stefanos Tsitsipas (@ Livesport / Enetpulse)

Dvojnásobný grandslamový finalista a vítěz Turnaje mistrů z roku 2019 postoupil do jubilejního 30. finále, v němž bude útočit na 12. titul proti Félixi Augeru-Aliassimemu. S od dva roky mladším Kanaďanem vede ve vzájemné bilanci 6:3, od podzimu 2019 vyhrál šest ze sedmi posledních soubojů.

"Félix teď hraje vážně dobře, každý na okruhu si to uvědomuje. Půjdu na kurt a pokusím se předvést maximum. A uvidím, s čím přijde," těší se světová jedenáctka Tsitsipas, který má ve finále turnajů ATP 500 hrozivou bilanci 0:11..

Halys – Auger-Aliassime 7:5, 4:6, 3:6

Auger-Aliassime v semifinále ukončil překvapivou pouť francouzského kvalifikanta Quentina Halyse a v Dubaji potvrzuje skvělou letošní formu. Aktuálně 77. světa hráče porazil 5:7, 6:4, 6:3, potřetí v sezoně postoupil do finále a může navázat na triumfy z Adelaide a Montpellieru. Usilovat bude o celkově 8. kariérní titul.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan si v 20. letošním utkání připsal už 16. vítězství a je v tomto ohledu nejúspěšnějším hráčem na okruhu. O tři výhry méně mají Jiří Lehečka a Australan Alex de Minaur.

Přitom i ve čtvrtém vystoupení ve Spojených arabských emirátech musel Auger-Aliassime absolvovat tři sety. "Nevím, jak jsem to dneska zvládl. Tenhle týden jsem hrál samé tříseťáky a myslím, že jsme oba byli trochu unavení. Bylo to jen o tom se vyhecovat. Skutečně jsem si hrábl a jsem rád, že se to vyplatilo," řekl bývalý šestý hráč světa, který je nyní na 21. místě žebříčku ATP.

Halys prohrál s Augerem-Aliassimem i třetím vzájemné utkání. Díky účasti v semifinále se ve světovém pořadí posune poprvé do první šedesátky.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji